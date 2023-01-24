https://ria.ru/20230124/nato-1846997087.html

Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе, заявил финский МИД

Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе, заявил финский МИД - РИА Новости, 24.01.2023

Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе, заявил финский МИД

Переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:26

2023-01-24T10:26

2023-01-24T10:38

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АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эти действия осудили многие страны. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс, которая ратифицирована 28 странами из 30, за исключением Венгрии и Турции.

https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, турция, швеция, нато, пекка хаависто