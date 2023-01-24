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Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе, заявил финский МИД - РИА Новости, 24.01.2023
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Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе, заявил финский МИД
Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе, заявил финский МИД - РИА Новости, 24.01.2023
Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе, заявил финский МИД
Переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:26
2023-01-24T10:38
в мире
финляндия
турция
швеция
нато
пекка хаависто
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АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эти действия осудили многие страны. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс, которая ратифицирована 28 странами из 30, за исключением Венгрии и Турции.
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в мире, финляндия, турция, швеция, нато, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО, Пекка Хаависто
10:26 24.01.2023 (обновлено: 10:38 24.01.2023)
 
Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе, заявил финский МИД

Глава МИД Финляндии Хаависто: переговоры с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
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АНКАРА, 24 янв - РИА Новости. Переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.
В субботу лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эти действия осудили многие страны. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
"В переговорах необходимо сделать паузу. Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится", - приводит слова Хаависто турецкий телеканал NTV.
Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс, которая ратифицирована 28 странами из 30, за исключением Венгрии и Турции.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
09:09
Опрос: более 90 процентов жителей Турции не поддержали прием Швеции в НАТО
 
В миреФинляндияТурцияШвецияНАТОПекка Хаависто
 
 
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