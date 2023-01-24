09:09 24.01.2023 (обновлено: 09:10 24.01.2023)
Опрос: более 90 процентов жителей Турции не поддержали прием Швеции в НАТО
Опрос Anadolu: 92,5 процента жителей Турции высказались против вхождения Швеции в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Более 90% турецких граждан высказались против членства Швеции в НАТО, следует из исследования, проведенного государственным агентством Турции Anadolu, которое планирует представить результаты властям Швеции.
Швеция в мае подала заявку на членство в НАТО, которую Анкара до сих пор не ратифицировала. Отношения стран обострились после акций в Швеции сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сожжения Корана ультраправыми активистами перед турецким посольством в Стокгольме. Анкара позже заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.
Anadolu провело исследование на своей странице в Twitter. Пользователям было предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Швеции в НАТО?"
По данным агентства, 92,5% участников исследования высказались против присоединения скандинавской страны к альянсу. В исследовании приняли участие 50 155 человек. Результаты будут представлены властям Швеции.