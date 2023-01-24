https://ria.ru/20230124/nato-1846976965.html

Опрос: более 90 процентов жителей Турции не поддержали прием Швеции в НАТО

Опрос: более 90 процентов жителей Турции не поддержали прием Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2023

Опрос: более 90 процентов жителей Турции не поддержали прием Швеции в НАТО

Более 90% турецких граждан высказались против членства Швеции в НАТО, следует из исследования, проведенного государственным агентством Турции Anadolu, которое... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:09

2023-01-24T09:09

2023-01-24T09:10

в мире

швеция

турция

нато

финляндия

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АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Более 90% турецких граждан высказались против членства Швеции в НАТО, следует из исследования, проведенного государственным агентством Турции Anadolu, которое планирует представить результаты властям Швеции. Швеция в мае подала заявку на членство в НАТО, которую Анкара до сих пор не ратифицировала. Отношения стран обострились после акций в Швеции сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сожжения Корана ультраправыми активистами перед турецким посольством в Стокгольме. Анкара позже заявила, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Anadolu провело исследование на своей странице в Twitter. Пользователям было предложено ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы вступление Швеции в НАТО?" По данным агентства, 92,5% участников исследования высказались против присоединения скандинавской страны к альянсу. В исследовании приняли участие 50 155 человек. Результаты будут представлены властям Швеции.

https://ria.ru/20230123/turtsiya-1846339853.html

швеция

турция

финляндия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, турция, нато, финляндия