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Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента - РИА Новости, 24.01.2023
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Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента
Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента - РИА Новости, 24.01.2023
Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента
Президент России Владимир Путин в Татьянин день в МГУ пообщается со студентами, осмотрит новый корпус вуза, ознакомится с планами развития кластера "Ломоносов", РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:07
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общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Татьянин день в МГУ пообщается со студентами, осмотрит новый корпус вуза, ознакомится с планами развития кластера "Ломоносов", сообщает пресс-служба Кремля."В День российского студенчества 25 января президент России посетит ведущий вуз страны - МГУ имени Ломоносова. По традиции в Татьянин день Путин пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус Университета. Также глава государства ознакомится с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьевых горах", - говорится в сообщении.
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общество, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова
15:07 24.01.2023 (обновлено: 15:09 24.01.2023)
 
Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента

Путин осмотрит новый корпус МГУ и ознакомится с планами развития кластера в День студента

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Татьянин день в МГУ пообщается со студентами, осмотрит новый корпус вуза, ознакомится с планами развития кластера "Ломоносов", сообщает пресс-служба Кремля.
"В День российского студенчества 25 января президент России посетит ведущий вуз страны - МГУ имени Ломоносова. По традиции в Татьянин день Путин пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус Университета. Также глава государства ознакомится с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьевых горах", - говорится в сообщении.
Вид на Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 13:07
Кластер "Ломоносов" в долине МГУ введут в строй в январе
 
ОбществоМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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