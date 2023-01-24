https://ria.ru/20230124/msu-1847092083.html

Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента

Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента - РИА Новости, 24.01.2023

Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента

Президент России Владимир Путин в Татьянин день в МГУ пообщается со студентами, осмотрит новый корпус вуза, ознакомится с планами развития кластера "Ломоносов", РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:07

2023-01-24T15:07

2023-01-24T15:09

общество

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731610485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c003482deafb9678a6a02b23196d4d12.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Татьянин день в МГУ пообщается со студентами, осмотрит новый корпус вуза, ознакомится с планами развития кластера "Ломоносов", сообщает пресс-служба Кремля."В День российского студенчества 25 января президент России посетит ведущий вуз страны - МГУ имени Ломоносова. По традиции в Татьянин день Путин пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус Университета. Также глава государства ознакомится с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьевых горах", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230106/lomonosov-1843256715.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова