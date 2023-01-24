https://ria.ru/20230124/msu-1847092083.html
Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента
Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента - РИА Новости, 24.01.2023
Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента
Президент России Владимир Путин в Татьянин день в МГУ пообщается со студентами, осмотрит новый корпус вуза, ознакомится с планами развития кластера "Ломоносов", РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:07
2023-01-24T15:07
2023-01-24T15:09
общество
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Татьянин день в МГУ пообщается со студентами, осмотрит новый корпус вуза, ознакомится с планами развития кластера "Ломоносов", сообщает пресс-служба Кремля."В День российского студенчества 25 января президент России посетит ведущий вуз страны - МГУ имени Ломоносова. По традиции в Татьянин день Путин пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус Университета. Также глава государства ознакомится с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьевых горах", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230106/lomonosov-1843256715.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, МГУ имени М. В. Ломоносова
15:07 24.01.2023 (обновлено: 15:09 24.01.2023)
Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента
Путин осмотрит новый корпус МГУ и ознакомится с планами развития кластера в День студента