Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/most-1846988573.html
Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта
Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 24.01.2023
Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта
Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:50
2023-01-24T10:00
общество
чп на крымском мосту
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825364773_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_d42b2521f3dc6ba906d8737dcc1b6264.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ."25 января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26.01.2023 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в телеграм-канале министерства."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.
https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825364773_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_e1f1405a449c06a45e5ad5b6ca85a4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, чп на крымском мосту, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), республика крым
Общество, ЧП на Крымском мосту, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Республика Крым
09:50 24.01.2023 (обновлено: 10:00 24.01.2023)
 
Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта

Крымский мост закроют для автотранспорта 26 января с 00:00 до 12:00 из-за ремонтных работ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту
Восстановительные работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Восстановительные работы на Крымском мосту . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ.
"25 января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26.01.2023 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в телеграм-канале министерства.
"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.
На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 13:41
Хуснуллин рассказал о работах по ремонту Крымского моста
 
ОбществоЧП на Крымском мостуРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала