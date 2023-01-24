https://ria.ru/20230124/most-1846988573.html
Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта
Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 24.01.2023
Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта
Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:50
2023-01-24T09:50
2023-01-24T10:00
общество
чп на крымском мосту
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
республика крым
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ."25 января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26.01.2023 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в телеграм-канале министерства."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.
https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, чп на крымском мосту, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), республика крым
Общество, ЧП на Крымском мосту, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Республика Крым
09:50 24.01.2023 (обновлено: 10:00 24.01.2023)
Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта
Крымский мост закроют для автотранспорта 26 января с 00:00 до 12:00 из-за ремонтных работ