https://ria.ru/20230124/most-1846988573.html

Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта

Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 24.01.2023

Крымский мост 26 января закроют для автотранспорта

Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:50

2023-01-24T09:50

2023-01-24T10:00

общество

чп на крымском мосту

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

республика крым

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск в связи с ремонтными работами, сообщили в Минтрансе РФ."25 января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26.01.2023 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в телеграм-канале министерства."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.

https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чп на крымском мосту, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), республика крым