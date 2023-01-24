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В Румынии предложили Молдавии объединиться ради ускоренного вступления в ЕС - РИА Новости, 24.01.2023
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В Румынии предложили Молдавии объединиться ради ускоренного вступления в ЕС
В Румынии предложили Молдавии объединиться ради ускоренного вступления в ЕС - РИА Новости, 24.01.2023
В Румынии предложили Молдавии объединиться ради ускоренного вступления в ЕС
Властям Молдавии не стоит отказываться от варианта объединения с Румынией ради вступления в ЕС, поскольку это может ускорить процесс, считает бывший румынский... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:41
2023-01-24T14:41
в мире
людовик орбан
молдавия
румыния
бухарест
евросоюз
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Властям Молдавии не стоит отказываться от варианта объединения с Румынией ради вступления в ЕС, поскольку это может ускорить процесс, считает бывший румынский премьер Людовик Орбан. "Есть два пути интеграции Молдавии в Европейский союз. Долгий путь – это интеграция Молдавии со всеми ее проблемами и всеми ее особенностями, а самый короткий путь – это союз с Румынией. Эту цель нельзя сбрасывать со счетов", - заявил Орбан в эфире радио "Молдова". По его словам, такая возможность существует и ее стоит оценивать серьезно. Орбан считает, что этот вариант нельзя считать "навязыванием извне", поскольку в прошлом страны уже объединялись. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца этого года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. При этом опросы показывают, что идею объединения в Молдавии поддерживают примерно 37% жителей, а против выступают более 50%.
https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846453468.html
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в мире, людовик орбан, молдавия, румыния, бухарест, евросоюз
В мире, Людовик Орбан, Молдавия, Румыния, Бухарест, Евросоюз
14:41 24.01.2023
 
В Румынии предложили Молдавии объединиться ради ускоренного вступления в ЕС

Экс-премьер Орбан: Молдавия быстрее станет частью ЕС путем объединения с Румынией

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
Флаги Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Властям Молдавии не стоит отказываться от варианта объединения с Румынией ради вступления в ЕС, поскольку это может ускорить процесс, считает бывший румынский премьер Людовик Орбан.
"Есть два пути интеграции Молдавии в Европейский союз. Долгий путь – это интеграция Молдавии со всеми ее проблемами и всеми ее особенностями, а самый короткий путь – это союз с Румынией. Эту цель нельзя сбрасывать со счетов", - заявил Орбан в эфире радио "Молдова".
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По его словам, такая возможность существует и ее стоит оценивать серьезно. Орбан считает, что этот вариант нельзя считать "навязыванием извне", поскольку в прошлом страны уже объединялись.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца этого года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. При этом опросы показывают, что идею объединения в Молдавии поддерживают примерно 37% жителей, а против выступают более 50%.
Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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