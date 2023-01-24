В Румынии предложили Молдавии объединиться ради ускоренного вступления в ЕС
Экс-премьер Орбан: Молдавия быстрее станет частью ЕС путем объединения с Румынией
© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги Молдавии и ЕС
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги Молдавии и ЕС. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Властям Молдавии не стоит отказываться от варианта объединения с Румынией ради вступления в ЕС, поскольку это может ускорить процесс, считает бывший румынский премьер Людовик Орбан.
"Есть два пути интеграции Молдавии в Европейский союз. Долгий путь – это интеграция Молдавии со всеми ее проблемами и всеми ее особенностями, а самый короткий путь – это союз с Румынией. Эту цель нельзя сбрасывать со счетов", - заявил Орбан в эфире радио "Молдова".
По его словам, такая возможность существует и ее стоит оценивать серьезно. Орбан считает, что этот вариант нельзя считать "навязыванием извне", поскольку в прошлом страны уже объединялись.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Новое заседание законодательных органов двух стран состоится до конца этого года в Бухаресте. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. При этом опросы показывают, что идею объединения в Молдавии поддерживают примерно 37% жителей, а против выступают более 50%.
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