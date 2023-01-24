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M&M's уберет из рекламы говорящие конфеты из-за критики их нового имиджа - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
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M&M's уберет из рекламы говорящие конфеты из-за критики их нового имиджа
M&M's уберет из рекламы говорящие конфеты из-за критики их нового имиджа - РИА Новости, 24.01.2023
M&M's уберет из рекламы говорящие конфеты из-за критики их нового имиджа
Производитель шоколадных драже M&M's, принадлежащих американской компании Mars, сообщил о решении убрать на неопределенный срок говорящие конфеты из рекламы... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:52
2023-01-24T12:35
технологии
mars, inc.
сша
культура
новости культуры
стиль жизни
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Производитель шоколадных драже M&amp;M's, принадлежащих американской компании Mars, сообщил о решении убрать на неопределенный срок говорящие конфеты из рекламы продукции из-за полемики в обществе, которую вызвали изменения в образах персонажей. В 2022 году компания провела редизайн персонажей, что вызвало волну недовольства, в частности, критике подверглась замена туфель зеленой конфеты на кроссовки. По данным СМИ, ведущий телеканал Fox News Такер Карлсон высмеял изменения, а пользователи TikTok раскритиковали компанию за то, что зеленого персонажа якобы лишили сексуальности. "За последний год мы внесли ряд изменений в наши любимые говорящие конфеты. Мы не были уверены, что кто-то вообще обратит на это внимание. И, определенно, мы не думали, что это взорвет интернет. Теперь мы понимаем, что даже обувь конфетки может вызывать противоречия. Это последнее, что хотели M&amp;M's, поскольку мы все стремимся объединить людей. Поэтому мы решили поставить говорящих конфет на паузу на неопределенный срок", - написали M&amp;M's в Twitter. Компания также объявила о новом представителе бренда, которым стала американская актриса и комик Майя Рудольф.
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технологии, mars, inc., сша, новости культуры, стиль жизни
Технологии, Mars, Inc., США, Культура, Новости культуры, Стиль жизни
11:52 24.01.2023 (обновлено: 12:35 24.01.2023)
 
M&M's уберет из рекламы говорящие конфеты из-за критики их нового имиджа

M&M's уберет из рекламы говорящие конфеты из-за полемики, вызванной их новым имиджем

© Фото : Robert AnaschКонфеты M&M’s
Конфеты M&M’s - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Robert Anasch
Конфеты M&M’s. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Производитель шоколадных драже M&M's, принадлежащих американской компании Mars, сообщил о решении убрать на неопределенный срок говорящие конфеты из рекламы продукции из-за полемики в обществе, которую вызвали изменения в образах персонажей.
В 2022 году компания провела редизайн персонажей, что вызвало волну недовольства, в частности, критике подверглась замена туфель зеленой конфеты на кроссовки. По данным СМИ, ведущий телеканал Fox News Такер Карлсон высмеял изменения, а пользователи TikTok раскритиковали компанию за то, что зеленого персонажа якобы лишили сексуальности.
"За последний год мы внесли ряд изменений в наши любимые говорящие конфеты. Мы не были уверены, что кто-то вообще обратит на это внимание. И, определенно, мы не думали, что это взорвет интернет. Теперь мы понимаем, что даже обувь конфетки может вызывать противоречия. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей. Поэтому мы решили поставить говорящих конфет на паузу на неопределенный срок", - написали M&M's в Twitter.
Компания также объявила о новом представителе бренда, которым стала американская актриса и комик Майя Рудольф.
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КультураТехнологииMars, Inc.СШАНовости культурыСтиль жизни
 
 
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