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M&M's уберет из рекламы говорящие конфеты из-за критики их нового имиджа

M&M's уберет из рекламы говорящие конфеты из-за критики их нового имиджа - РИА Новости, 24.01.2023

M&M's уберет из рекламы говорящие конфеты из-за критики их нового имиджа

Производитель шоколадных драже M&M's, принадлежащих американской компании Mars, сообщил о решении убрать на неопределенный срок говорящие конфеты из рекламы... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:52

2023-01-24T11:52

2023-01-24T12:35

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Производитель шоколадных драже M&M's, принадлежащих американской компании Mars, сообщил о решении убрать на неопределенный срок говорящие конфеты из рекламы продукции из-за полемики в обществе, которую вызвали изменения в образах персонажей. В 2022 году компания провела редизайн персонажей, что вызвало волну недовольства, в частности, критике подверглась замена туфель зеленой конфеты на кроссовки. По данным СМИ, ведущий телеканал Fox News Такер Карлсон высмеял изменения, а пользователи TikTok раскритиковали компанию за то, что зеленого персонажа якобы лишили сексуальности. "За последний год мы внесли ряд изменений в наши любимые говорящие конфеты. Мы не были уверены, что кто-то вообще обратит на это внимание. И, определенно, мы не думали, что это взорвет интернет. Теперь мы понимаем, что даже обувь конфетки может вызывать противоречия. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей. Поэтому мы решили поставить говорящих конфет на паузу на неопределенный срок", - написали M&M's в Twitter. Компания также объявила о новом представителе бренда, которым стала американская актриса и комик Майя Рудольф.

https://ria.ru/20220609/shokolad-1793757514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, mars, inc., сша, новости культуры, стиль жизни