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В Белгороде младенец отравился никотином - РИА Новости, 24.01.2023
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В Белгороде младенец отравился никотином
В Белгороде младенец отравился никотином - РИА Новости, 24.01.2023
В Белгороде младенец отравился никотином
Младенец в Белгороде попал в больницу с отравлением никотином, в отношении его отца начали проверку, сообщили РИА новости в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:23
2023-01-24T21:23
происшествия
белгород
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Младенец в Белгороде попал в больницу с отравлением никотином, в отношении его отца начали проверку, сообщили РИА новости в пресс-службе УМВД России по Белгородской области во вторник. "22 января текущего года сотрудники медицинского учреждения сообщили в отдел полиции №1 УМВД России по городу Белгороду о поступившем с диагнозом "отравление никотиносодержащим веществом" пациенте 2022 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что в отношении отца ребенка составлен административный материал по статье "Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей", который направлен для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних. "Семья на профилактическом учете не состоит, в поле зрения полиции ранее не попадала", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220826/rebenok-1812237963.html
https://ria.ru/20220216/otravlenie-1773205607.html
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происшествия, белгород, россия, белгородская область
Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область
21:23 24.01.2023
 
В Белгороде младенец отравился никотином

МВД: в Белгороде младенец отравился никотином, в отношении отца начали проверку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Младенец в Белгороде попал в больницу с отравлением никотином, в отношении его отца начали проверку, сообщили РИА новости в пресс-службе УМВД России по Белгородской области во вторник.
"22 января текущего года сотрудники медицинского учреждения сообщили в отдел полиции №1 УМВД России по городу Белгороду о поступившем с диагнозом "отравление никотиносодержащим веществом" пациенте 2022 года рождения. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.
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Уточняется, что в отношении отца ребенка составлен административный материал по статье "Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей", который направлен для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних.
"Семья на профилактическом учете не состоит, в поле зрения полиции ранее не попадала", - добавили в пресс-службе.
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