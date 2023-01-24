https://ria.ru/20230124/mikhalkov-1847179657.html

Михалкова выписали из больницы

Михалкова выписали из больницы - РИА Новости, 24.01.2023

Михалкова выписали из больницы

Режиссер Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы, но еще потребуется время на реабилитацию. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:06

2023-01-24T19:06

2023-01-24T19:12

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МОСКВА. 24 янв - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы, но еще потребуется время на реабилитацию.Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. 10 января он сообщил, что оставался в больнице, продолжал проходить обследования и получать необходимое лечение."Дорогие мои друзья – это не фигура речи: именно "дорогие" и именно "друзья"! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны", - написал Михалков в телеграм-канале "Бесогон".Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Он является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков – режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.

https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843916073.html

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