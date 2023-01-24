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В России раскрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 24.01.2023
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В России раскрыли канал незаконной миграции
В России раскрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 24.01.2023
В России раскрыли канал незаконной миграции
Полицейские в Ростовской области поймали шестерых "экзаменаторов", помогавших иностранцам с прохождением тестов по русскому языку - предварительно, за полтора... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:00
2023-01-24T13:00
россия
ростовская область
ирина волк
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Полицейские в Ростовской области поймали шестерых "экзаменаторов", помогавших иностранцам с прохождением тестов по русскому языку - предварительно, за полтора года "работы" аферисты легализовали не менее 3,6 тысяч мигрантов, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как считает следствие, криминальные услуги предоставляли сотрудники коммерческого центра тестирования мигрантов. За вознаграждение они выдавали сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства. Все необходимые экзамены проходили формально: письменные тесты заполняли работники центра, а для устной части они применяли "подсказки" с транскрипцией, отметила Волк. Она добавила, что после "прохождения" необходимых тестов мигранты использовали сертификаты для оформления патентов, разрешений на временное проживание или видов на жительство. "Предварительно установлено, что за полтора года работы злоумышленники посодействовали легализации не менее 3,6 тысяч мигрантов. Оборот незаконной деятельности составил свыше 24 миллионов рублей", – подчеркнула представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ). "Экзаменаторы" арестованы.
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россия, ростовская область, ирина волк
Россия, Ростовская область, Ирина Волк
13:00 24.01.2023
 
В России раскрыли канал незаконной миграции

В Ростовской области раскрыли "экзаменаторов", помогавших мигрантам проходить тесты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкИностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Полицейские в Ростовской области поймали шестерых "экзаменаторов", помогавших иностранцам с прохождением тестов по русскому языку - предварительно, за полтора года "работы" аферисты легализовали не менее 3,6 тысяч мигрантов, сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как считает следствие, криминальные услуги предоставляли сотрудники коммерческого центра тестирования мигрантов. За вознаграждение они выдавали сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства.
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Все необходимые экзамены проходили формально: письменные тесты заполняли работники центра, а для устной части они применяли "подсказки" с транскрипцией, отметила Волк.
Она добавила, что после "прохождения" необходимых тестов мигранты использовали сертификаты для оформления патентов, разрешений на временное проживание или видов на жительство.
"Предварительно установлено, что за полтора года работы злоумышленники посодействовали легализации не менее 3,6 тысяч мигрантов. Оборот незаконной деятельности составил свыше 24 миллионов рублей", – подчеркнула представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ). "Экзаменаторы" арестованы.
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