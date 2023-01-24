https://ria.ru/20230124/migranty-1847143553.html

Преступность среди мигрантов в России выросла на десять процентов за год

Преступность среди мигрантов в России выросла на десять процентов за год - РИА Новости, 24.01.2023

Преступность среди мигрантов в России выросла на десять процентов за год

Преступность в России среди иностранцев по итогам минувшего года увеличилась на 10,3%, сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:10

2023-01-24T17:10

2023-01-24T17:10

здоровье - общество

игорь зубов

россия

госдума рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Преступность в России среди иностранцев по итогам минувшего года увеличилась на 10,3%, сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. "По итогам 12 месяцев 2022 года иностранцами совершено 40,2 тысяч преступлений: плюс 10,3% по отношению к периоду прошлого года аналогичному", - сказал Зубов на заседании Госдумы. В общем количестве преступлений, по его словам, это 3,9%. При этом Зубов отметил, что Россия не может "изолироваться" от иностранцев, поскольку нуждается в них. "Россия – страна, нуждающаяся в мигрантах. Никуда мы от этого не денемся... Изолироваться мы не можем", - констатировал он.

https://ria.ru/20230124/migratsiya-1847048212.html

россия

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здоровье - общество, игорь зубов, россия, госдума рф