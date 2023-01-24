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Преступность среди мигрантов в России выросла на десять процентов за год - РИА Новости, 24.01.2023
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Преступность среди мигрантов в России выросла на десять процентов за год
Преступность среди мигрантов в России выросла на десять процентов за год - РИА Новости, 24.01.2023
Преступность среди мигрантов в России выросла на десять процентов за год
Преступность в России среди иностранцев по итогам минувшего года увеличилась на 10,3%, сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:10
2023-01-24T17:10
здоровье - общество
игорь зубов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Преступность в России среди иностранцев по итогам минувшего года увеличилась на 10,3%, сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. "По итогам 12 месяцев 2022 года иностранцами совершено 40,2 тысяч преступлений: плюс 10,3% по отношению к периоду прошлого года аналогичному", - сказал Зубов на заседании Госдумы. В общем количестве преступлений, по его словам, это 3,9%. При этом Зубов отметил, что Россия не может "изолироваться" от иностранцев, поскольку нуждается в них. "Россия – страна, нуждающаяся в мигрантах. Никуда мы от этого не денемся... Изолироваться мы не можем", - констатировал он.
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здоровье - общество, игорь зубов, россия, госдума рф
Здоровье - Общество, Игорь Зубов, Россия, Госдума РФ
17:10 24.01.2023
 
Преступность среди мигрантов в России выросла на десять процентов за год

МВД: преступность среди мигрантов в России выросла за год на десять процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМВД
МВД - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МВД. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Преступность в России среди иностранцев по итогам минувшего года увеличилась на 10,3%, сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
"По итогам 12 месяцев 2022 года иностранцами совершено 40,2 тысяч преступлений: плюс 10,3% по отношению к периоду прошлого года аналогичному", - сказал Зубов на заседании Госдумы.
В общем количестве преступлений, по его словам, это 3,9%.
При этом Зубов отметил, что Россия не может "изолироваться" от иностранцев, поскольку нуждается в них.
"Россия – страна, нуждающаяся в мигрантах. Никуда мы от этого не денемся... Изолироваться мы не можем", - констатировал он.
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 13:00
В России раскрыли канал незаконной миграции
 
Здоровье - ОбществоИгорь ЗубовРоссияГосдума РФ
 
 
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