https://ria.ru/20230124/medvedev-1847110802.html
Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений
Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений - РИА Новости, 24.01.2023
Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:49
2023-01-24T15:49
2023-01-24T16:57
россия
дмитрий медведев
безопасность
ижевск
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством, где предложил обсудить создание наиболее востребованных образцов с упором на беспилотники. Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания зампред Совбеза выложил в своем Telegram-канале. "У нас сегодня заседание нашей рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружений и военной и специальной техники, а также средств поражения... Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений, с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе специальной военной операции, и обсудим целый ряд других контрольных вопросов", - сказал Медведев, открывая заседание.
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ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий медведев, безопасность, ижевск
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Ижевск
15:49 24.01.2023 (обновлено: 16:57 24.01.2023)
Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений
Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений с упором на БПЛА
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством, где предложил обсудить создание наиболее востребованных образцов с упором на беспилотники.
Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания зампред Совбеза выложил в своем Telegram-канале.
"У нас сегодня заседание нашей рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружений и военной и специальной техники, а также средств поражения... Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений, с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе специальной военной операции, и обсудим целый ряд других контрольных вопросов", - сказал Медведев, открывая заседание.