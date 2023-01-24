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Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений - РИА Новости, 24.01.2023
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Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений
Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений - РИА Новости, 24.01.2023
Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:49
2023-01-24T16:57
россия
дмитрий медведев
безопасность
ижевск
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством, где предложил обсудить создание наиболее востребованных образцов с упором на беспилотники. Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания зампред Совбеза выложил в своем Telegram-канале. "У нас сегодня заседание нашей рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружений и военной и специальной техники, а также средств поражения... Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений, с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе специальной военной операции, и обсудим целый ряд других контрольных вопросов", - сказал Медведев, открывая заседание.
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россия, дмитрий медведев, безопасность, ижевск
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Ижевск
15:49 24.01.2023 (обновлено: 16:57 24.01.2023)
 
Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений

Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений с упором на БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает завод концерна "Калашников". 24 января 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает завод концерна Калашников. 24 января 2023 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает завод концерна "Калашников". 24 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством, где предложил обсудить создание наиболее востребованных образцов с упором на беспилотники.
Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания зампред Совбеза выложил в своем Telegram-канале.
"У нас сегодня заседание нашей рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружений и военной и специальной техники, а также средств поражения... Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений, с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе специальной военной операции, и обсудим целый ряд других контрольных вопросов", - сказал Медведев, открывая заседание.
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасностьИжевск
 
 
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