https://ria.ru/20230124/medvedev-1847110802.html

Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений

Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений - РИА Новости, 24.01.2023

Медведев предложил обсудить производство востребованных вооружений

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:49

2023-01-24T15:49

2023-01-24T16:57

россия

дмитрий медведев

безопасность

ижевск

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил концерн "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений, и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством, где предложил обсудить создание наиболее востребованных образцов с упором на беспилотники. Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания зампред Совбеза выложил в своем Telegram-канале. "У нас сегодня заседание нашей рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов вооружений и военной и специальной техники, а также средств поражения... Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений, с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованные в ходе специальной военной операции, и обсудим целый ряд других контрольных вопросов", - сказал Медведев, открывая заседание.

россия

ижевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий медведев, безопасность, ижевск