https://ria.ru/20230124/mariupol-1846992472.html

Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя

Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя - РИА Новости, 24.01.2023

Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя

Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил с должности главы администрации города Мариуполя Константина Иващенко, назначив нового главу, им стал бывший глава... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:08

2023-01-24T10:08

2023-01-24T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

олег моргун

новоазовский район

мариуполь

донецкая народная республика

жкх

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил с должности главы администрации города Мариуполя Константина Иващенко, назначив нового главу, им стал бывший глава администрации Новоазовского района республики Олег Моргун."Назначить Моргуна Олега Валериевича главой администрации города Мариуполя", - говорится в указе.В свою очередь новым главой администрации Новоазовского района ДНР назначен Василий Овчаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20230124/pushilin-1846993594.html

новоазовский район

мариуполь

донецкая народная республика

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в мире, олег моргун, новоазовский район, мариуполь, донецкая народная республика, жкх, денис пушилин