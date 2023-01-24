https://ria.ru/20230124/mariupol-1846992472.html
Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя
Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя - РИА Новости, 24.01.2023
Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя
Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил с должности главы администрации города Мариуполя Константина Иващенко, назначив нового главу, им стал бывший глава... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:08
2023-01-24T10:08
2023-01-24T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
олег моргун
новоазовский район
мариуполь
донецкая народная республика
жкх
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил с должности главы администрации города Мариуполя Константина Иващенко, назначив нового главу, им стал бывший глава администрации Новоазовского района республики Олег Моргун."Назначить Моргуна Олега Валериевича главой администрации города Мариуполя", - говорится в указе.В свою очередь новым главой администрации Новоазовского района ДНР назначен Василий Овчаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20230124/pushilin-1846993594.html
новоазовский район
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в мире, олег моргун, новоазовский район, мариуполь, донецкая народная республика, жкх, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олег Моргун, Новоазовский район, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, ЖКХ, Денис Пушилин
10:08 24.01.2023 (обновлено: 10:32 24.01.2023)
Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя
Денис Пушилин назначил экс-главу Новоазовского района Олега Моргуна новым мэром Мариуполя