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ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html
ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы, заявил Пушилин
ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.01.2023
ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы, заявил Пушилин
Украинским войскам отдали жесткий приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:21
2023-01-24T10:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
артемовск
марьинка (донецкая область)
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинским войскам отдали жесткий приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."На Марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше (чем Артемовск. — Прим. ред.) удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, все… Но нет", — сказал руководитель региона.Киев продолжает перебрасывать сюда резервы и технику в больших количествах, продолжил Пушилин.По словам врио главы ДНР, украинская сторона пытается здесь преуспеть за счет большого количества жертв среди своих военнослужащих, ВСУ "в эту топку бросают и бросают людей, зачастую неподготовленных". И с вооружением у украинских войск в Марьинке пока еще все в порядке, заключил Пушилин.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html
донецкая народная республика
донецк
артемовск
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донецкая народная республика, донецк, артемовск, марьинка (донецкая область), денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Артемовск, Марьинка (Донецкая область), Денис Пушилин, Безопасность
10:21 24.01.2023 (обновлено: 10:58 24.01.2023)
 
ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: украинским войскам дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы

© AFP 2023 / STRУкраинский военнослужащий в районе Марьинки
Украинский военнослужащий в районе Марьинки - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / STR
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинским войскам отдали жесткий приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"На Марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше (чем Артемовск. — Прим. ред.) удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, все… Но нет", — сказал руководитель региона.
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Киев продолжает перебрасывать сюда резервы и технику в больших количествах, продолжил Пушилин.
"Какие-то у них приказы достаточно жесткие. Я думаю, там и не без заградотрядов идет выполнение этих приказов. Потому что нелогично упираться, когда все уже понятно. То есть вопрос времени", — указал он.
По словам врио главы ДНР, украинская сторона пытается здесь преуспеть за счет большого количества жертв среди своих военнослужащих, ВСУ "в эту топку бросают и бросают людей, зачастую неподготовленных". И с вооружением у украинских войск в Марьинке пока еще все в порядке, заключил Пушилин.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкАртемовскМарьинка (Донецкая область)Денис ПушилинБезопасность
 
 
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