https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html

ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы, заявил Пушилин

ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.01.2023

ВСУ дали приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы, заявил Пушилин

Украинским войскам отдали жесткий приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:21

2023-01-24T10:21

2023-01-24T10:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

артемовск

марьинка (донецкая область)

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинским войскам отдали жесткий приказ держать Марьинку, несмотря на большое количество жертв, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."На Марьинском направлении очень серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше (чем Артемовск. — Прим. ред.) удастся освободить Марьинку. Уже казалось — вот оно, все… Но нет", — сказал руководитель региона.Киев продолжает перебрасывать сюда резервы и технику в больших количествах, продолжил Пушилин.По словам врио главы ДНР, украинская сторона пытается здесь преуспеть за счет большого количества жертв среди своих военнослужащих, ВСУ "в эту топку бросают и бросают людей, зачастую неподготовленных". И с вооружением у украинских войск в Марьинке пока еще все в порядке, заключил Пушилин.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

донецкая народная республика

донецк

артемовск

марьинка (донецкая область)

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, донецк, артемовск, марьинка (донецкая область), денис пушилин, безопасность