https://ria.ru/20230124/mankevich-1846897426.html

Виталий Манкевич: Россия за 10 лет не очень повернулась на Восток

Виталий Манкевич: Россия за 10 лет не очень повернулась на Восток - РИА Новости, 24.01.2023

Виталий Манкевич: Россия за 10 лет не очень повернулась на Восток

Китай может заменить России Запад на 80-90%, считает председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. В интервью РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:00

2023-01-24T10:00

2023-01-24T10:00

интервью

виталий манкевич

карл маркс

китай

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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Китай может заменить России Запад на 80-90%, считает председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. В интервью РИА Новости он рассказал, что такое "китайская грамота", что общего у русских и китайцев, в какие сектора китайцы готовы вкладывать деньги, почему нельзя их обвинять в варварском отношении к российским природным богатствам и объяснил, как ускорить разворот России на Восток. Беседовал Серго Кухианидзе.– Россия переориентирует экспорт с Запада на Восток, но его структура в целом остается неизменной. Что мы можем предложить Китаю, кроме нефти, газа и леса?– Наши экспортные возможности пока, к сожалению, ограничены. К тому, что вы перечислили, стоит добавить продукцию агропромышленного комплекса – зерно, сою, рапс, подсолнечник, кукурузу. Продукты питания, учитывая нестабильность мировой экономики, в ближайшее время станут золотом. Китайцы понимают перспективность данного направления, и готовы инвестировать в эту область в России, создавать совместные предприятия.Вообще, совместные российско-китайские предприятия по моему глубокому убеждению – это единственно правильное развитие наших торгово-экономических отношений в настоящее время. Строить же их исключительно на купле-продаже сырья, товаров – путь тупиковый. То есть, если Россия будет все необходимое ей в настоящее время закупать у Китая, а взамен продавать ему свои энергоресурсы, то в долгосрочной перспективе наша страна рискует превратиться в сырьевой придаток КНР.Подвижки на пути создания совместных предприятий уже есть. Достаточно сказать, что уже к декабрю прошлого года на 168% увеличилось число предложений от российских компаний на сотрудничество с китайскими предприятиями.В июне прошлого года, например, мы подписали соглашение о создании сборочного завода электробусов и электромобилей в Иркутской области, сегодня обсуждаем учреждение СП в области газопоршневых генераторов и совместного автомобильного предприятия, в качестве места строительства последнего рассматриваем разные локации: Приморье, Калининград, Калугу и Москву.Мы также в стадии переговоров по созданию совместной страховой компании и даже прорабатываем возможности сотрудничества на околоземной орбите – по запуску космических летательных аппаратов.При этом мы считаем, что 80% работников на таких совместных предприятиях должны быть местные жители, а менеджмент – совместный, российско-китайский.– О "повороте на Восток" в России говорят уже лет десять, но до сих пор нет серьезных взаимных инвестиций. Почему?– Причина в нас. В конце 1980-х годов Россия, напрочь забыв, что является евразийской державой, прямиком взяла курс на Запад. В сторону Европы, Америки мы потянулась всеми фибрами души. Мы решили, что именно там наше все, там наши основные деловые партнеры, там наши истинные друзья, там наши ценности, наконец.Насколько мы просчитались, сделав тогда ставку на Вашингтон и Брюссель – сегодня ясно каждому. Запад не просто кинул нас, за эти десятилетия он ко всему прочему изменил менталитет россиян. Чего скрывать, во главе угла у нас теперь деньги – так научил нас Запад, с которыми мы столь долго тесно взаимодействовали. Ведь деньги, прибыль там превыше всего. Как заметил в свое время Томас Джозеф Даннинг, которого процитировал Карл Маркс, "при 100% прибыли капитал попирает все человеческие законы…".С Китаем, как вообще с Азией, все иначе: деньги там точно не стоят на первом месте. Несмотря на всю прагматичность китайцев, они никогда не начнут делать бизнес, даже если он сулит большую выгоду, пока не познакомятся со своим будущим партнером, не станут его хорошо понимать. Знаете, как говорят китайцы: "Давай мы сначала с тобой подружимся, а уж потом будем делать бизнес, если получится". Такие понятия, как дружба, взаимопонимание, взаимовыручка в Китае не пустой звук.Китайские бизнесмены, например, никогда не отвечают, не реагируют на письма от незнакомых коллег ни по почте, ни в социальных сетях, ни по интернету. Чтобы завязались отношения, тебя обязательно для начала должны представить, за тебя должны поручиться. К нам в РАСПП, сегодня постоянно обращаются российские предприниматели из разных регионов страны, предлагая что-то срочно купить в Китае или продать, но мы объясняем: "Ребята, быстро-быстро точно не получится, для начала необходимо выстроить с китайцами отношения".Это непросто. Да, в Китае другая культура, которую в массе своей мы совершенно не знаем. Недаром все сложное для понимания в русском языке издавна принято обозначать словосочетанием "китайская грамота". Но если ты достиг с китайским коллегой взаимопонимания, подчеркну еще раз, на основе дружбы, а не благодаря толщине своего кошелька, тебя ждут очень хорошие перспективы.– У вас есть ощущение, что торгово-экономические связи между Москвой и Пекином сейчас действительно активизируются?– Абсолютно. Только что товарооборот между двумя странами перевалил за рекордные 190 миллиардов долларов. И хотя произошло это пока лишь за счет увеличения поставок в КНР наших дешевых энергоносителей – нефти, сжиженного природного и трубного газа, дальше наш товарооборот будет расти и шириться, наполняться новым смыслом.– Откуда такая уверенность, что на сей раз с Китаем у нас все получится? Потому что у России сейчас нет иного выбора?– Ну, выбор, надо думать, есть всегда. Просто сегодня мы наконец стали четко осознавать: кто есть друг России, а кто ее враг. Прозрение произошло по известной пословице: не было бы счастья, да несчастье помогло.Впрочем, справедливости ради, замечу – полной уверенности, что российско-китайские торгово-экономические отношения будут отныне правильно развиваться и станут в итоге по-настоящему долгосрочными, у меня еще нет. Скорее – я на это очень надеюсь. Так же, кстати, считают и представители самых разных деловых и политических кругов Китая, с которыми мы уже давно находимся в постоянном контакте.– В чем проблема?– У сдержанной позиции основания есть. Еще в 2014 году, после крымских событий, когда у России наметился разрыв с Западом, китайцы откровенно говорили нам: "Да, сейчас вы заявляете, что хотите к нам приблизиться, но ведь, если ситуация изменится, вы вновь начнете от нас отдаляться, опять повернетесь лицом к Западу". Именно так до недавнего времени все и происходило. Словом, ничего странного, что, несмотря на объявленный Москвой десять лет назад "поворот на Восток", мы не очень-то далеко продвинулись к сегодняшнему дню на этом пути.Эти перепады в нашем настроении вынуждают китайцев относиться к России с известной долей осторожности. У нас вообще, признаюсь, пока достаточно примитивное представление о сотрудничестве с Китаем. Мы дальше, чем на два-три года вперед не заглядываем, у Москвы до сих пор даже нет стратегии экономического развития страны, Пекин же, строя социалистическую рыночную экономику, детально планирует свое будущее не только на каждую пятилетку, а на десятилетия!Хочется верить, что Россия готова сегодня на деле, а не на словах к развитию долгосрочного торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Парадокс заключается в том, что, будучи стратегическими партнерами, мы никак не можем поднять уровень своих торгово-экономических отношений до высочайшего уровня политических отношений между двумя государствами. Не говоря уже о том, что мы – соседи, нас объединяет граница, протяженностью более четырех тысяч километров, у нас общая история, народы приграничных районов вообще, можно сказать, родственники.– Но у нас тоже к Китаю относятся с осторожностью, и даже недоверием. В массовом сознании россиян, китайцы спят и видят, чтобы завладеть нашим Дальним Востоком, богатым лесом и разными полезными ископаемыми…– Такая точка зрения имеет место не только в массовом сознании россиян, но и среди многих наших политиков и бизнесменов, которые сейчас нередко ругают РАСПП за то, что мы являемся активным проводником Китая и в целом Азии в России. Они приводят примеры, как те же китайцы беспощадно выпиливают в Сибири российский лес и вывозят все к себе.Да, такое случается. Но кто тут виноват? Некоторое время назад мы проводили общероссийский опрос: "Какова основная проблема России?". Так вот 83% ответили, что это – коррупция. Не китайцы, не турки, и не арабы, а коррупция!Просто иностранные компании с первых шагов надо направлять по верной дороге, четко объяснять, что можно в России делать, а что категорически запрещено. Мы находимся на своей территории, мы и должны определять здесь правила.– Глядя сейчас на Китай, мы полагаем, что он нам заменит Запад. Это реально?– Реально. Не будем забывать, что КНР сегодня – вторая крупнейшая экономика мира. В стране производится практически все, начиная от техники самого широкого профиля, станков, машин, кранов до всевозможных изделий высокотехнологичных отраслей.Учитывая это, Китай, думаю, в состоянии заменить нам Запад на 80-90%. Неудивительно, что в прошлом году по сравнению с предыдущими на 460% возросло у нас количество запросов на поставки китайского оборудования.По мере снятия Китаем ковидных ограничений, контакты между нашими бизнесменами будут учащаться. Могу раскрыть тайну: особенно резко они активизируются весной нынешнего года, на март-апрель запланировано много совместных деловых мероприятий.– Хорошо, но как быть с китайскими подделками, низкокачественным китайским ширпотребом. Нет ли опасности, что сейчас он весь хлынет в Россию?– Конечно, опасность такая существует. Но все здесь также полностью зависит от нас. В Китае имеется продукция разного качества, включая самого высокого, которую они поставляют во многие страны. В России же она, к сожалению, пока не так известна. Поэтому мы прежде всего для себя должны решить, что мы собираемся закупать в КНР: товары второсортные или экстра-класса?И чтобы на российский рынок сейчас не хлынул в массовом порядке контрафакт, всякие подделки, соответствующие государственные органы контроля – Роспотребнадзор, фитосанитарные службы – должны держать ухо востро, пресекая любые попытки провоза через границу низкопробных подделок.– Когда вы говорите об инвестициях в российскую экономику, то имеете в виду ведь не только Китай, а всю Азию?– Безусловно. Нам сегодня нужно по-настоящему открыться, как это сделал в 1980-е годы при Дэн Сяопине Китай. Ведь только благодаря той политике реформ и открытости, когда в страну пошли серьезные иностранные инвестиции, экономика КНР стала сегодня одной из ведущих в мире.России сейчас также надо открываться, менять свое законодательство, привлекая не только китайские инвестиции, но безусловно и инвестиции из Индии, а также инвестиции из других азиатских стран, с которыми у нас дружественные отношения. В этой части планеты их предостаточно. Это, конечно, Вьетнам, а также Филиппины, Индонезия, Малайзия, Лаос, Камбоджа, Сингапур.Причем, при всей важности торгово-экономических отношений с Китаем, в нашем "повороте на Восток" эти азиатские государства стоят в одном ряду с КНР, а не за ней, вторыми или третьими в очереди. Ведь та же Юго-Восточная Азия – самый динамично развивающийся регион мира с общей численностью населения больше полмиллиарда человек.

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https://ria.ru/20221230/vts-1842429144.html

https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840418968.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, виталий манкевич, карл маркс, китай, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)