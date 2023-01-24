https://ria.ru/20230124/lnr-1847203615.html

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 24.01.2023

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:29

2023-01-24T21:29

2023-01-24T21:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

сцкк

нато

рубежное

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.34 по н.п. Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - отмечается в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

рубежное

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, нато, рубежное