https://ria.ru/20230124/lnr-1847203615.html
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 24.01.2023
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:29
2023-01-24T21:29
2023-01-24T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
нато
рубежное
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.34 по н.п. Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - отмечается в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, сцкк, нато, рубежное
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Рубежное
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
Представительство ЛНР: ВСУ обстреляли Рубежное, выпустив один снаряд натовского калибра