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Парламентарии предложили расширить льготы для семей контрактников ЧВК - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/lgoty-1847204107.html
Парламентарии предложили расширить льготы для семей контрактников ЧВК
Парламентарии предложили расширить льготы для семей контрактников ЧВК - РИА Новости, 24.01.2023
Парламентарии предложили расширить льготы для семей контрактников ЧВК
Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации предлагает расширить льготы для семей контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:35
2023-01-24T21:35
специальная военная операция на украине
общество
анна кузнецова
единая россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации предлагает расширить льготы для семей контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что с такой инициативой выступила замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. "Сегодня порядка 50 различных мер поддержки принято в регионах. В Кузбассе, например, 1300 социальных работников закреплено за семьями мобилизованных, они помогают в решении разных бытовых вопросов. Реализуются и иные формы поддержки семей участников СВО. И тут вопрос, как быть, если участники СВО не является мобилизованными. Например, в семье один сын защищает родину в статусе мобилизованного, а у другого - контракт с ЧВК. У одного ребенка есть льгота в садике, а у другого - нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.
https://ria.ru/20230103/poruchenie-1842962993.html
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общество, анна кузнецова, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Анна Кузнецова, Единая Россия
21:35 24.01.2023
 
Парламентарии предложили расширить льготы для семей контрактников ЧВК

Парламентская группа предложила расширить льготы для семей контрактников ЧВК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации предлагает расширить льготы для семей контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации, сообщили в пресс-службе "Единой России".
"Рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации", - говорится в сообщении.
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3 января, 17:33Специальная военная операция на Украине
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Отмечается, что с такой инициативой выступила замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.
"Сегодня порядка 50 различных мер поддержки принято в регионах. В Кузбассе, например, 1300 социальных работников закреплено за семьями мобилизованных, они помогают в решении разных бытовых вопросов. Реализуются и иные формы поддержки семей участников СВО. И тут вопрос, как быть, если участники СВО не является мобилизованными. Например, в семье один сын защищает родину в статусе мобилизованного, а у другого - контракт с ЧВК. У одного ребенка есть льгота в садике, а у другого - нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАнна КузнецоваЕдиная Россия
 
 
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