https://ria.ru/20230124/lgoty-1847204107.html

Парламентарии предложили расширить льготы для семей контрактников ЧВК

Парламентарии предложили расширить льготы для семей контрактников ЧВК - РИА Новости, 24.01.2023

Парламентарии предложили расширить льготы для семей контрактников ЧВК

Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации предлагает расширить льготы для семей контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:35

2023-01-24T21:35

2023-01-24T21:35

специальная военная операция на украине

общество

анна кузнецова

единая россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации предлагает расширить льготы для семей контрактников ЧВК, что поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации, сообщили в пресс-службе "Единой России". "Рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации", - говорится в сообщении. Отмечается, что с такой инициативой выступила замруководителя рабочей группы по вопросам спецоперации, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. "Сегодня порядка 50 различных мер поддержки принято в регионах. В Кузбассе, например, 1300 социальных работников закреплено за семьями мобилизованных, они помогают в решении разных бытовых вопросов. Реализуются и иные формы поддержки семей участников СВО. И тут вопрос, как быть, если участники СВО не является мобилизованными. Например, в семье один сын защищает родину в статусе мобилизованного, а у другого - контракт с ЧВК. У одного ребенка есть льгота в садике, а у другого - нет. Мы решаем такие вопросы в регионах, но и системные ответы нужны", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

https://ria.ru/20230103/poruchenie-1842962993.html

https://ria.ru/20221228/vyplaty-1841900896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анна кузнецова, единая россия