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В Приморье возбудили дело после нападения льва на посетительницу зоопарка
В Приморье возбудили дело после нападения льва на посетительницу зоопарка - РИА Новости, 24.01.2023
В Приморье возбудили дело после нападения льва на посетительницу зоопарка
Следователи возбудили уголовное дело после того, как пьяная посетительница зоопарка в Приморье перелезла через заграждение вольера льва и зверь её ранил,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:30
2023-01-24T08:30
2023-01-24T08:36
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как пьяная посетительница зоопарка в Приморье перелезла через заграждение вольера льва и зверь её ранил, сообщает региональное СУСК во вторник. Накануне, по данным администрации зоопарка "Чудесный" в селе Борисовка, пьяная посетительница залезла в вольер ко льву. Инцидент попал на камеру наблюдения, на кадрах видно, что женщина подходит к заграждению вокруг клетки, в метре от которого висит табличка "За ограждения не заходить", перелазит через него и падает. Лев через прутья вольера хватает ее за руку. По данным Минздрава Приморья, пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии, но теперь оно стабилизировано. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). На месте происшествия проведен осмотр, допрашиваются свидетели", - говорится в релизе. По данным следствия, пострадавшая 37-летняя женщина была пьяна. В итоге она получила рваные раны рук, ног и туловища.
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происшествия, россия
08:30 24.01.2023 (обновлено: 08:36 24.01.2023)
В Приморье возбудили дело после нападения льва на посетительницу зоопарка
В Приморье возбудили дело после нападения льва на пьяную посетительницу зоопарка
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как пьяная посетительница зоопарка в Приморье перелезла через заграждение вольера льва и зверь её ранил, сообщает региональное СУСК во вторник.
Накануне, по данным администрации зоопарка "Чудесный" в селе Борисовка, пьяная посетительница залезла в вольер ко льву. Инцидент попал на камеру наблюдения, на кадрах видно, что женщина подходит к заграждению вокруг клетки, в метре от которого висит табличка "За ограждения не заходить", перелазит через него и падает. Лев через прутья вольера хватает ее за руку. По данным Минздрава Приморья, пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии, но теперь оно стабилизировано.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). На месте происшествия проведен осмотр, допрашиваются свидетели", - говорится в релизе.
По данным следствия, пострадавшая 37-летняя женщина была пьяна. В итоге она получила рваные раны рук, ног и туловища.