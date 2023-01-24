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Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2 - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/leopard-1847035511.html
Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2
Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2 - РИА Новости, 24.01.2023
Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2
Варшава запросила у Берлина разрешение на отправку Киеву танков Leopard 2, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:34
2023-01-24T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
польша
германия
украина
мариуш блащак
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 24 янв — РИА Новости. Варшава запросила у Берлина разрешение на отправку Киеву танков Leopard 2, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter.Также министр призвал немецкую сторону присоединиться к коалиции государств, которые поддерживают Киев танками.В свою очередь, представитель кабмина ФРГ официально подтвердил РИА Новости, что правительство страны получило запрос Польши на поставку военной техники. По словам источника, "заявки на разрешение на реэкспорт рассматриваются в срочном порядке".При этом сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал канцлера Олафа Шольца запретить Варшаве передачу Киеву Leopard 2.Немецкое правительство не должно еще больше втягивать Берлин в украинский кризис, подытожил он.Ранее в этом месяце премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна может передать Киеву свои Leopard 2, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава планирует сформировать для поставок малую коалицию стран без участия Берлина. Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, в свою очередь, предупредил, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на отправку военной техники.Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам нужно получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках Leopard 2. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.Еще прошлой весной Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Запад "играет с огнем", отправляя оружие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что накачивание Киева вооружением не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/nato-1847020076.html
https://ria.ru/20230123/razocharovanie-1846678743.html
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в мире, польша, германия, украина, мариуш блащак, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Германия, Украина, Мариуш Блащак, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:34 24.01.2023 (обновлено: 14:30 24.01.2023)
 
Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2

Минобороны Польши запросило у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 янв — РИА Новости. Варшава запросила у Берлина разрешение на отправку Киеву танков Leopard 2, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter.

"Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу Leopard 2 на Украину", — говорится в публикации.

Также министр призвал немецкую сторону присоединиться к коалиции государств, которые поддерживают Киев танками.
В свою очередь, представитель кабмина ФРГ официально подтвердил РИА Новости, что правительство страны получило запрос Польши на поставку военной техники. По словам источника, "заявки на разрешение на реэкспорт рассматриваются в срочном порядке".
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При этом сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал канцлера Олафа Шольца запретить Варшаве передачу Киеву Leopard 2.
"Теперь Шольц должен, наконец, показать себя сторонником мира и запретить Польше передавать Украине боевые танки", — подчеркнул Крупалла.
Немецкое правительство не должно еще больше втягивать Берлин в украинский кризис, подытожил он.
Ранее в этом месяце премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна может передать Киеву свои Leopard 2, не дожидаясь согласия Германии. По его словам, Варшава планирует сформировать для поставок малую коалицию стран без участия Берлина.
Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, в свою очередь, предупредил, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на отправку военной техники.
Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам нужно получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.
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На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках Leopard 2. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.
Еще прошлой весной Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Запад "играет с огнем", отправляя оружие.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что накачивание Киева вооружением не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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