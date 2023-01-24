Немецкий Rheinmetall может поставить Украине 139 танков Leopard, пишут СМИ
RND: немецкий Rheinmetall при необходимости может поставить Украине 139 танков Leopard
© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2 . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Немецкий концерн Rheinmetall, если потребуется, может предоставить Украине 139 танков Leopard, сообщил представитель компании медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Концерн мог бы поставить 29 танков модели Leopard 2A4 к маю или апрелю и еще 22 таких машины к концу 2023 или началу 2024 года. Представитель компании также заявил, что там могли бы отправить Киеву еще 88 танков Leopard 1, но не указал, когда, передает агентство Рейтер.
США и Германия, несмотря на крупные поставки вооружений Украине, пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard Киеву.
В понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил СМИ, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
Ранее премьер-министр Польши в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.