https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847105012.html
Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств
Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств - РИА Новости, 24.01.2023
Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств
За год на рынок РФ вводится около 6 миллиардов упаковок лекарств, около 70% – отечественные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:37
2023-01-24T15:37
2023-01-24T15:37
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За год на рынок РФ вводится около 6 миллиардов упаковок лекарств, около 70% – отечественные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Хочу отметить, что в целом по году на рынок в Российской Федерации вводится порядка 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По словам министра, Минздрав, в том числе благодаря системе маркировки, которая позволяет видеть каждую упаковку в обороте, констатирует, что "70% уже на рынке – это отечественные препараты", которые помогут обеспечить стабильность на рынке РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Россия
Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств
Глава Минздрава Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств