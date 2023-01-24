https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847105012.html

Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств

Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств - РИА Новости, 24.01.2023

Мурашко: за год на рынок вводится около шести миллиардов упаковок лекарств

За год на рынок РФ вводится около 6 миллиардов упаковок лекарств, около 70% – отечественные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:37

2023-01-24T15:37

2023-01-24T15:37

здоровье - общество

михаил мурашко

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768430686_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3b240771e6dc74e67e60a5cf1e31a58b.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. За год на рынок РФ вводится около 6 миллиардов упаковок лекарств, около 70% – отечественные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Хочу отметить, что в целом по году на рынок в Российской Федерации вводится порядка 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По словам министра, Минздрав, в том числе благодаря системе маркировки, которая позволяет видеть каждую упаковку в обороте, констатирует, что "70% уже на рынке – это отечественные препараты", которые помогут обеспечить стабильность на рынке РФ.

https://ria.ru/20230123/podderzhka-1846940247.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия