Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал наращивать усилия по созданию отечественных лекарств - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847102913.html
Путин призвал наращивать усилия по созданию отечественных лекарств
Путин призвал наращивать усилия по созданию отечественных лекарств - РИА Новости, 24.01.2023
Путин призвал наращивать усилия по созданию отечественных лекарств
Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств, многие иностранные компании продолжают работать в стране, но необходимо наращивать собственные... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:30
2023-01-24T15:47
здоровье - общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788959395_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_ea82d272a23979e57f292fa94ce9b0ff.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств, многие иностранные компании продолжают работать в стране, но необходимо наращивать собственные исследования, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, как известно, не запрещаем импорт, не ограничиваем его. Мы работаем с производителями, которые традиционно работают на нашем рынке, иностранные производители. Надо сказать, что многие продолжают эту работу в обычном режиме. Но некоторые из них приостановили исследования, как мы видим. И, конечно, здесь очень важно наращивать наши усилия по этому направлению", - сказал он на совещании с членами правительства."Надеюсь, что так и будет происходить", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230124/putin-1847093261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788959395_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_edeb13f7cbf6c1d33d10b1a4b9f9306b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
15:30 24.01.2023 (обновлено: 15:47 24.01.2023)
 
Путин призвал наращивать усилия по созданию отечественных лекарств

Путин призвал развивать исследования в области создания лекарств, несмотря на импорт

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств, многие иностранные компании продолжают работать в стране, но необходимо наращивать собственные исследования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, как известно, не запрещаем импорт, не ограничиваем его. Мы работаем с производителями, которые традиционно работают на нашем рынке, иностранные производители. Надо сказать, что многие продолжают эту работу в обычном режиме. Но некоторые из них приостановили исследования, как мы видим. И, конечно, здесь очень важно наращивать наши усилия по этому направлению", - сказал он на совещании с членами правительства.
"Надеюсь, что так и будет происходить", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 15:10
Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала