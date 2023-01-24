https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847102913.html
Путин призвал наращивать усилия по созданию отечественных лекарств
Путин призвал наращивать усилия по созданию отечественных лекарств - РИА Новости, 24.01.2023
Путин призвал наращивать усилия по созданию отечественных лекарств
Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств, многие иностранные компании продолжают работать в стране, но необходимо наращивать собственные... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:30
2023-01-24T15:30
2023-01-24T15:47
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств, многие иностранные компании продолжают работать в стране, но необходимо наращивать собственные исследования, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, как известно, не запрещаем импорт, не ограничиваем его. Мы работаем с производителями, которые традиционно работают на нашем рынке, иностранные производители. Надо сказать, что многие продолжают эту работу в обычном режиме. Но некоторые из них приостановили исследования, как мы видим. И, конечно, здесь очень важно наращивать наши усилия по этому направлению", - сказал он на совещании с членами правительства."Надеюсь, что так и будет происходить", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230124/putin-1847093261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
15:30 24.01.2023 (обновлено: 15:47 24.01.2023)
Путин призвал наращивать усилия по созданию отечественных лекарств
Путин призвал развивать исследования в области создания лекарств, несмотря на импорт
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств, многие иностранные компании продолжают работать в стране, но необходимо наращивать собственные исследования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, как известно, не запрещаем импорт, не ограничиваем его. Мы работаем с производителями, которые традиционно работают на нашем рынке, иностранные производители. Надо сказать, что многие продолжают эту работу в обычном режиме. Но некоторые из них приостановили исследования, как мы видим. И, конечно, здесь очень важно наращивать наши усилия по этому направлению", - сказал он на совещании с членами правительства.
"Надеюсь, что так и будет происходить", - добавил Путин.