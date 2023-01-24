https://ria.ru/20230124/lavrov-1847073564.html
Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону
Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону - РИА Новости, 24.01.2023
Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что куда бы он ни поехал, западные коллеги пытаются оказывать давление на принимающие стороны и заставить их вести себя так,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:23
2023-01-24T14:23
2023-01-24T14:23
в мире
сергей лавров
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сша
эсватини (свазиленд)
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что куда бы он ни поехал, западные коллеги пытаются оказывать давление на принимающие стороны и заставить их вести себя так, как понравилось бы США. "Я не удивлен тем, что куда бы ни поехал, наши западные коллеги пытаются как-то помешать и навязать принимающим странам некую линию поведения, которая бы понравилась американцам. Мы очень ценим и уважаем позицию всех наших партнеров, кто в таких ситуациях руководствуются не приказами от бывших колониальных империй и от тех, кто хочет доминировать сейчас, а законными национальными интересами", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.
https://ria.ru/20230124/chvk-1847071409.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, сша, эсватини (свазиленд)
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Эсватини (Свазиленд)
Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону
Лавров заявил, что Запад всегда оказывает давление на принимающую его сторону