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Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону - РИА Новости, 24.01.2023
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Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону
Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону - РИА Новости, 24.01.2023
Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что куда бы он ни поехал, западные коллеги пытаются оказывать давление на принимающие стороны и заставить их вести себя так,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:23
2023-01-24T14:23
в мире
сергей лавров
россия
сша
эсватини (свазиленд)
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что куда бы он ни поехал, западные коллеги пытаются оказывать давление на принимающие стороны и заставить их вести себя так, как понравилось бы США. "Я не удивлен тем, что куда бы ни поехал, наши западные коллеги пытаются как-то помешать и навязать принимающим странам некую линию поведения, которая бы понравилась американцам. Мы очень ценим и уважаем позицию всех наших партнеров, кто в таких ситуациях руководствуются не приказами от бывших колониальных империй и от тех, кто хочет доминировать сейчас, а законными национальными интересами", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.
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в мире, сергей лавров, россия, сша, эсватини (свазиленд)
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Эсватини (Свазиленд)
14:23 24.01.2023
 
Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону

Лавров заявил, что Запад всегда оказывает давление на принимающую его сторону

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что куда бы он ни поехал, западные коллеги пытаются оказывать давление на принимающие стороны и заставить их вести себя так, как понравилось бы США.
"Я не удивлен тем, что куда бы ни поехал, наши западные коллеги пытаются как-то помешать и навязать принимающим странам некую линию поведения, которая бы понравилась американцам. Мы очень ценим и уважаем позицию всех наших партнеров, кто в таких ситуациях руководствуются не приказами от бывших колониальных империй и от тех, кто хочет доминировать сейчас, а законными национальными интересами", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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На евразийском пространстве действуют французские ЧВК, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровРоссияСШАЭсватини (Свазиленд)
 
 
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