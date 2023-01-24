https://ria.ru/20230124/lavrov-1847073564.html

Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону

Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону - РИА Новости, 24.01.2023

Лавров: Запад всегда пытается оказывать давление на принимающую сторону

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что куда бы он ни поехал, западные коллеги пытаются оказывать давление на принимающие стороны и заставить их вести себя так,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:23

2023-01-24T14:23

2023-01-24T14:23

в мире

сергей лавров

россия

сша

эсватини (свазиленд)

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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что куда бы он ни поехал, западные коллеги пытаются оказывать давление на принимающие стороны и заставить их вести себя так, как понравилось бы США. "Я не удивлен тем, что куда бы ни поехал, наши западные коллеги пытаются как-то помешать и навязать принимающим странам некую линию поведения, которая бы понравилась американцам. Мы очень ценим и уважаем позицию всех наших партнеров, кто в таких ситуациях руководствуются не приказами от бывших колониальных империй и от тех, кто хочет доминировать сейчас, а законными национальными интересами", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Эсватини, где он находится в рамках турне по странам Африки.

https://ria.ru/20230124/chvk-1847071409.html

россия

сша

эсватини (свазиленд)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, россия, сша, эсватини (свазиленд)