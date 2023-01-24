https://ria.ru/20230124/lavrov-1846953615.html
Лавров прибыл с визитом в Эсватини
Лавров прибыл с визитом в Эсватини - РИА Новости, 24.01.2023
Лавров прибыл с визитом в Эсватини
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в понедельник вечером с визитом в Эсватини, куда он прилетел из южноафриканской Претории. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T00:45
2023-01-24T00:45
2023-01-24T12:18
в мире
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в понедельник вечером с визитом в Эсватини, куда он прилетел из южноафриканской Претории. Первой остановкой в африканском турне Лаврова стала ЮАР, где он встретился с главой МИД Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке - с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток. В столице королевства - Мбабане, - у министра запланированы переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.
https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846777719.html
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в мире, сергей лавров, эсватини (свазиленд), юар, россия
В мире, Сергей Лавров, Эсватини (Свазиленд), ЮАР, Россия
00:45 24.01.2023 (обновлено: 12:18 24.01.2023)
Лавров прибыл с визитом в Эсватини
Сергей Лавров прибыл в понедельник вечером с визитом в Эсватини