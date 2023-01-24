https://ria.ru/20230124/lavrov-1846953615.html

Лавров прибыл с визитом в Эсватини

Лавров прибыл с визитом в Эсватини - РИА Новости, 24.01.2023

Лавров прибыл с визитом в Эсватини

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в понедельник вечером с визитом в Эсватини, куда он прилетел из южноафриканской Претории. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T00:45

2023-01-24T00:45

2023-01-24T12:18

в мире

сергей лавров

эсватини (свазиленд)

юар

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847022610_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_981600f9ddd111370dfff2ecaa197a7b.jpg

МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в понедельник вечером с визитом в Эсватини, куда он прилетел из южноафриканской Претории. Первой остановкой в африканском турне Лаврова стала ЮАР, где он встретился с главой МИД Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой. Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке - с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток. В столице королевства - Мбабане, - у министра запланированы переговоры с главой МИД Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.

https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846777719.html

эсватини (свазиленд)

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, эсватини (свазиленд), юар, россия