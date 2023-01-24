https://ria.ru/20230124/kvadrotsikl-1846961003.html

Футбольные фанаты в Донбассе учатся воевать на квадроциклах

Футбольные фанаты в Донбассе учатся воевать на квадроциклах - РИА Новости, 24.01.2023

Футбольные фанаты в Донбассе учатся воевать на квадроциклах

Бойцы подразделения "Эспаньола" продемонстрировали съемочной группе РИА Новости нестандартное применение квадроциклов и рассказали о преимуществах его... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T03:52

2023-01-24T03:52

2023-01-24T08:54

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Бойцы подразделения "Эспаньола" продемонстрировали съемочной группе РИА Новости нестандартное применение квадроциклов и рассказали о преимуществах его использования в боевых задачах в спецоперации. Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации. "Квадроцикл по работе мы используем максимально креативно, спектров задач невероятно много, в основном это диверсионная деятельность. Плюсы - это быстроходность; несмотря на то что может показаться, что вблизи он очень громкий, складки местности съедают максимально посторонние звуки от двигателя. Эта техника на самом деле довольно бесшумная", - рассказал инструктор с позывным "Юный". Он также обратил внимание корреспондента РИА Новости на усовершенствованную комплектацию машины, которая имеет усиленную подвеску, защиту днища, систему светомаскировки и спецкрепления для установки автоматов, пулемета и автоматического гранатомета. Ранее "Испанец" рассказывал РИА Новости, что добровольцы "Эспаньолы" при бригаде "Восток" не испытывают дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества.

https://ria.ru/20230124/gimn-1846959548.html

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Бойцы "Эспаньолы" показали, как применяют в спецоперации квадроциклы Бойцы подразделения "Эспаньола" продемонстрировали съемочной группе РИА Новости нестандартное применение квадроциклов и рассказали о преимуществах его использования в боевых задачах в спецоперации. 2023-01-24T03:52 true PT2M53S

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