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Футбольные фанаты в Донбассе учатся воевать на квадроциклах - РИА Новости, 24.01.2023
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Футбольные фанаты в Донбассе учатся воевать на квадроциклах
Футбольные фанаты в Донбассе учатся воевать на квадроциклах - РИА Новости, 24.01.2023
Футбольные фанаты в Донбассе учатся воевать на квадроциклах
Бойцы подразделения "Эспаньола" продемонстрировали съемочной группе РИА Новости нестандартное применение квадроциклов и рассказали о преимуществах его... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T03:52
2023-01-24T08:54
специальная военная операция на украине
донбасс
технологии
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Бойцы подразделения "Эспаньола" продемонстрировали съемочной группе РИА Новости нестандартное применение квадроциклов и рассказали о преимуществах его использования в боевых задачах в спецоперации. Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации. "Квадроцикл по работе мы используем максимально креативно, спектров задач невероятно много, в основном это диверсионная деятельность. Плюсы - это быстроходность; несмотря на то что может показаться, что вблизи он очень громкий, складки местности съедают максимально посторонние звуки от двигателя. Эта техника на самом деле довольно бесшумная", - рассказал инструктор с позывным "Юный". Он также обратил внимание корреспондента РИА Новости на усовершенствованную комплектацию машины, которая имеет усиленную подвеску, защиту днища, систему светомаскировки и спецкрепления для установки автоматов, пулемета и автоматического гранатомета. Ранее "Испанец" рассказывал РИА Новости, что добровольцы "Эспаньолы" при бригаде "Восток" не испытывают дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества.
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Бойцы "Эспаньолы" показали, как применяют в спецоперации квадроциклы
Бойцы подразделения "Эспаньола" продемонстрировали съемочной группе РИА Новости нестандартное применение квадроциклов и рассказали о преимуществах его использования в боевых задачах в спецоперации.
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донбасс, технологии, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Технологии, Безопасность, Россия
03:52 24.01.2023 (обновлено: 08:54 24.01.2023)
 
Футбольные фанаты в Донбассе учатся воевать на квадроциклах

Бойцы подразделения "Эспаньола" продемонстрировали нестандартное применение квадроциклов

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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Бойцы подразделения "Эспаньола" продемонстрировали съемочной группе РИА Новости нестандартное применение квадроциклов и рассказали о преимуществах его использования в боевых задачах в спецоперации.
Ранее добровольцы из среды футбольных фанатов вливались в части народной милиции ДНР, но "Эспаньола" является первым полностью фанатским подразделением, добровольцы которого принимают участие в спецоперации.
"Квадроцикл по работе мы используем максимально креативно, спектров задач невероятно много, в основном это диверсионная деятельность. Плюсы - это быстроходность; несмотря на то что может показаться, что вблизи он очень громкий, складки местности съедают максимально посторонние звуки от двигателя. Эта техника на самом деле довольно бесшумная", - рассказал инструктор с позывным "Юный".
Он также обратил внимание корреспондента РИА Новости на усовершенствованную комплектацию машины, которая имеет усиленную подвеску, защиту днища, систему светомаскировки и спецкрепления для установки автоматов, пулемета и автоматического гранатомета.
"Наши фишки - это использовать нестандартное отношение ко всему... Мы действуем в соответствии с современными веяниями и всякие интересные и новые действия вводим, например создания мобильных групп... На один из квадроциклов мы планируем поставить систему РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.), чтобы вся группа могла передвигаться как бы в "мыльном пузыре", находясь под защитой от дронов, от возможных дронов-камикадзе", - рассказал о планах командир подразделения с позывным "Испанец".
Ранее "Испанец" рассказывал РИА Новости, что добровольцы "Эспаньолы" при бригаде "Восток" не испытывают дефицита в снабжении продовольствием, оружием и техникой благодаря колоссальной поддержке фанатского сообщества.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассТехнологииБезопасностьРоссия
 
 
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