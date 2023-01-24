https://ria.ru/20230124/kruizy-1846993520.html
Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные
Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные - РИА Новости, 24.01.2023
Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные
Переоборудование четырех научно-исследовательских судов "Росгеологии" под морской туризм начнутся в 2024 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:56
2023-01-24T10:56
2023-01-24T10:56
туризм
туризм
новости - туризм
круизы
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Переоборудование четырех научно-исследовательских судов "Росгеологии" под морской туризм начнутся в 2024 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "Для этой работы будут привлекаться морские конструкторские бюро. Сейчас определяются источники финансирования. Рассчитываем, что работы по переоборудованию начнутся в 2024 году", — сказал он в интервью "Известиям". В ноябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук рассмотреть вопрос использования научно-исследовательских судов для морского туризма на Дальнем Востоке. "Росгеология" — многопрофильный холдинг, занимающийся геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Организация обладает уникальным опытом, в частности, в области работы на шельфе. Все 100 процентов капитала компании находится в собственности государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, круизы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, круизы, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные
Минприроды намерено в 2024 году переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Переоборудование четырех научно-исследовательских судов "Росгеологии" под морской туризм начнутся в 2024 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
"Для этой работы будут привлекаться морские конструкторские бюро. Сейчас определяются источники финансирования. Рассчитываем, что работы по переоборудованию начнутся в 2024 году", — сказал он в интервью "Известиям".
В ноябре президент РФ Владимир Путин
поручил правительству и Российской академии наук
рассмотреть вопрос использования научно-исследовательских судов для морского туризма на Дальнем Востоке
.
"Росгеология" — многопрофильный холдинг, занимающийся геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Организация обладает уникальным опытом, в частности, в области работы на шельфе. Все 100 процентов капитала компании находится в собственности государства.