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Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные - РИА Новости, 24.01.2023
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Туризм
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Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные
Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные - РИА Новости, 24.01.2023
Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные
Переоборудование четырех научно-исследовательских судов "Росгеологии" под морской туризм начнутся в 2024 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T10:56
2023-01-24T10:56
туризм
туризм
новости - туризм
круизы
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Переоборудование четырех научно-исследовательских судов "Росгеологии" под морской туризм начнутся в 2024 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "Для этой работы будут привлекаться морские конструкторские бюро. Сейчас определяются источники финансирования. Рассчитываем, что работы по переоборудованию начнутся в 2024 году", — сказал он в интервью "Известиям". В ноябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук рассмотреть вопрос использования научно-исследовательских судов для морского туризма на Дальнем Востоке. "Росгеология" — многопрофильный холдинг, занимающийся геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Организация обладает уникальным опытом, в частности, в области работы на шельфе. Все 100 процентов капитала компании находится в собственности государства.
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туризм, новости - туризм, круизы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, круизы, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
10:56 24.01.2023
 
Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные

Минприроды намерено в 2024 году переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные

© РИА Новости / Константин Гаранин / Перейти в медиабанкСамоподъемная плавучая буровая установка "Астра" в Каспийском море
Самоподъемная плавучая буровая установка Астра в Каспийском море - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Гаранин
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Переоборудование четырех научно-исследовательских судов "Росгеологии" под морской туризм начнутся в 2024 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
"Для этой работы будут привлекаться морские конструкторские бюро. Сейчас определяются источники финансирования. Рассчитываем, что работы по переоборудованию начнутся в 2024 году", — сказал он в интервью "Известиям".
В ноябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук рассмотреть вопрос использования научно-исследовательских судов для морского туризма на Дальнем Востоке.
"Росгеология" — многопрофильный холдинг, занимающийся геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Организация обладает уникальным опытом, в частности, в области работы на шельфе. Все 100 процентов капитала компании находится в собственности государства.
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