https://ria.ru/20230124/kruizy-1846993520.html

Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные

Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные - РИА Новости, 24.01.2023

Минприроды намерено переоборудовать научные суда "Росгеологии" в круизные

Переоборудование четырех научно-исследовательских судов "Росгеологии" под морской туризм начнутся в 2024 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T10:56

2023-01-24T10:56

2023-01-24T10:56

туризм

туризм

новости - туризм

круизы

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Переоборудование четырех научно-исследовательских судов "Росгеологии" под морской туризм начнутся в 2024 году, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. "Для этой работы будут привлекаться морские конструкторские бюро. Сейчас определяются источники финансирования. Рассчитываем, что работы по переоборудованию начнутся в 2024 году", — сказал он в интервью "Известиям". В ноябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук рассмотреть вопрос использования научно-исследовательских судов для морского туризма на Дальнем Востоке. "Росгеология" — многопрофильный холдинг, занимающийся геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Организация обладает уникальным опытом, в частности, в области работы на шельфе. Все 100 процентов капитала компании находится в собственности государства.

https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, круизы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)