20:27 24.01.2023 (обновлено: 23:17 24.01.2023)
Помпео возмутил американские СМИ критикой убитого журналиста Хашукджи
Бывший госсекретарь Помпео возмутил Washington Post критикой убитого журналиста Хашукджи
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео в своей книге раскритиковал личность убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, возмутив руководство газеты Washington Post, с которой тот сотрудничал.
"Он не заслуживал смерти, но мы должны четко понимать, кем он был и кем многие в СМИ не являются", - написал Помпео в своей книге "Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю".
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Книгу цитируют американские СМИ. Хашукджи, как утверждает Помпео, был близок к террористической организации "Братья мусульмане"*. Убийство Хашукджи Помпео не удивило, он написал, что подобных действий и ожидал от Ближнего Востока, для которого "подобная безжалостность - обычное дело".
На упоминания Хашукджи в таком ключе отреагировал гендиректор Washington Post Фред Райан.
"Шокирует и разочаровывает видеть, как работа и жизнь Хашукджи так неверно представлены в книге Майка Помпео", - говорится в заявлении Райана.
Он подчеркнул, что ЦРУ заключило, что Хашукджи был жестоко убит по приказу саудовского наследного принца, а вина его состояла только в том, что он писал о коррупции и преследованиях со стороны власть имущих
Как заявил Райан, распространяемая Помпео информация является позором и попыткой бросить тень на человека, который проявлял смелость на протяжении своей жизни, заплатив за нее высочайшую цену.
Хашукджи, живший в США и работавший в газете Washington Post, в 2018 году был убит в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Власти США ввели санкции против окружения наследного принца после убийства Хашукджи. По оценкам американских спецслужб, наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман знал об убийстве, и приказ мог исходить от него. Саудовская Аравия это отрицает.
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