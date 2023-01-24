https://ria.ru/20230124/kritika-1847214131.html

Помпео возмутил американские СМИ критикой убитого журналиста Хашукджи

Помпео возмутил американские СМИ критикой убитого журналиста Хашукджи - РИА Новости, 24.01.2023

Помпео возмутил американские СМИ критикой убитого журналиста Хашукджи

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в своей книге раскритиковал личность убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, возмутив руководство газеты Washington РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T20:27

2023-01-24T20:27

2023-01-24T23:17

в мире

джамаль хашукджи

майк помпео

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

сша

саудовская аравия

америка

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео в своей книге раскритиковал личность убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, возмутив руководство газеты Washington Post, с которой тот сотрудничал. "Он не заслуживал смерти, но мы должны четко понимать, кем он был и кем многие в СМИ не являются", - написал Помпео в своей книге "Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю". Книгу цитируют американские СМИ. Хашукджи, как утверждает Помпео, был близок к террористической организации "Братья мусульмане"*. Убийство Хашукджи Помпео не удивило, он написал, что подобных действий и ожидал от Ближнего Востока, для которого "подобная безжалостность - обычное дело". На упоминания Хашукджи в таком ключе отреагировал гендиректор Washington Post Фред Райан. "Шокирует и разочаровывает видеть, как работа и жизнь Хашукджи так неверно представлены в книге Майка Помпео", - говорится в заявлении Райана. Он подчеркнул, что ЦРУ заключило, что Хашукджи был жестоко убит по приказу саудовского наследного принца, а вина его состояла только в том, что он писал о коррупции и преследованиях со стороны власть имущих Как заявил Райан, распространяемая Помпео информация является позором и попыткой бросить тень на человека, который проявлял смелость на протяжении своей жизни, заплатив за нее высочайшую цену. Хашукджи, живший в США и работавший в газете Washington Post, в 2018 году был убит в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Власти США ввели санкции против окружения наследного принца после убийства Хашукджи. По оценкам американских спецслужб, наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман знал об убийстве, и приказ мог исходить от него. Саудовская Аравия это отрицает.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220718/pompeo-1803209876.html

https://ria.ru/20221010/bayden-1822683722.html

сша

саудовская аравия

америка

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в мире, джамаль хашукджи, майк помпео, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), сша, саудовская аравия, америка, центральное разведывательное управление (цру)