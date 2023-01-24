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Помпео возмутил американские СМИ критикой убитого журналиста Хашукджи - РИА Новости, 24.01.2023
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Помпео возмутил американские СМИ критикой убитого журналиста Хашукджи
Помпео возмутил американские СМИ критикой убитого журналиста Хашукджи - РИА Новости, 24.01.2023
Помпео возмутил американские СМИ критикой убитого журналиста Хашукджи
Бывший госсекретарь США Майк Помпео в своей книге раскритиковал личность убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, возмутив руководство газеты Washington РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T20:27
2023-01-24T23:17
в мире
джамаль хашукджи
майк помпео
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
сша
саудовская аравия
америка
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео в своей книге раскритиковал личность убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, возмутив руководство газеты Washington Post, с которой тот сотрудничал. "Он не заслуживал смерти, но мы должны четко понимать, кем он был и кем многие в СМИ не являются", - написал Помпео в своей книге "Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю". Книгу цитируют американские СМИ. Хашукджи, как утверждает Помпео, был близок к террористической организации "Братья мусульмане"*. Убийство Хашукджи Помпео не удивило, он написал, что подобных действий и ожидал от Ближнего Востока, для которого "подобная безжалостность - обычное дело". На упоминания Хашукджи в таком ключе отреагировал гендиректор Washington Post Фред Райан. "Шокирует и разочаровывает видеть, как работа и жизнь Хашукджи так неверно представлены в книге Майка Помпео", - говорится в заявлении Райана. Он подчеркнул, что ЦРУ заключило, что Хашукджи был жестоко убит по приказу саудовского наследного принца, а вина его состояла только в том, что он писал о коррупции и преследованиях со стороны власть имущих Как заявил Райан, распространяемая Помпео информация является позором и попыткой бросить тень на человека, который проявлял смелость на протяжении своей жизни, заплатив за нее высочайшую цену. Хашукджи, живший в США и работавший в газете Washington Post, в 2018 году был убит в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Власти США ввели санкции против окружения наследного принца после убийства Хашукджи. По оценкам американских спецслужб, наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман знал об убийстве, и приказ мог исходить от него. Саудовская Аравия это отрицает.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220718/pompeo-1803209876.html
https://ria.ru/20221010/bayden-1822683722.html
сша
саудовская аравия
америка
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в мире, джамаль хашукджи, майк помпео, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), сша, саудовская аравия, америка, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Джамаль Хашукджи, Майк Помпео, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), США, Саудовская Аравия, Америка, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
20:27 24.01.2023 (обновлено: 23:17 24.01.2023)
 
Помпео возмутил американские СМИ критикой убитого журналиста Хашукджи

Бывший госсекретарь Помпео возмутил Washington Post критикой убитого журналиста Хашукджи

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео в своей книге раскритиковал личность убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, возмутив руководство газеты Washington Post, с которой тот сотрудничал.
"Он не заслуживал смерти, но мы должны четко понимать, кем он был и кем многие в СМИ не являются", - написал Помпео в своей книге "Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю".
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Эксперт: став президентом США, Помпео подтолкнет человечество к войне
Книгу цитируют американские СМИ. Хашукджи, как утверждает Помпео, был близок к террористической организации "Братья мусульмане"*. Убийство Хашукджи Помпео не удивило, он написал, что подобных действий и ожидал от Ближнего Востока, для которого "подобная безжалостность - обычное дело".
На упоминания Хашукджи в таком ключе отреагировал гендиректор Washington Post Фред Райан.
"Шокирует и разочаровывает видеть, как работа и жизнь Хашукджи так неверно представлены в книге Майка Помпео", - говорится в заявлении Райана.
Он подчеркнул, что ЦРУ заключило, что Хашукджи был жестоко убит по приказу саудовского наследного принца, а вина его состояла только в том, что он писал о коррупции и преследованиях со стороны власть имущих
Как заявил Райан, распространяемая Помпео информация является позором и попыткой бросить тень на человека, который проявлял смелость на протяжении своей жизни, заплатив за нее высочайшую цену.
Хашукджи, живший в США и работавший в газете Washington Post, в 2018 году был убит в консульстве Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Власти США ввели санкции против окружения наследного принца после убийства Хашукджи. По оценкам американских спецслужб, наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман знал об убийстве, и приказ мог исходить от него. Саудовская Аравия это отрицает.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреДжамаль ХашукджиМайк ПомпеоМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)СШАСаудовская АравияАмерикаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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