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Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори - РИА Новости, 24.01.2023
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Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори
Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори - РИА Новости, 24.01.2023
Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори
Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, соответствующий проект постановления опубликован на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:06
2023-01-24T13:10
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) обеспечить… в срок с 03.04.2023 по 31.12.2023 проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее", - говорится в документе. Региональным властям рекомендовано обеспечить информирование граждан, в том числе трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики кори, а также организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках, уточняется в проекте. Кроме того, региональным властям рекомендуется создать необходимый запас вакцин для обеспечения кампании по подчищающей иммунизации против кори и утвердить планы проведения вакцинации, отмечается в документе.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
13:06 24.01.2023 (обновлено: 13:10 24.01.2023)
 
Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори

Роспотребнадзор проведет иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) обеспечить… в срок с 03.04.2023 по 31.12.2023 проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее", - говорится в документе.
Региональным властям рекомендовано обеспечить информирование граждан, в том числе трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики кори, а также организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках, уточняется в проекте.
Кроме того, региональным властям рекомендуется создать необходимый запас вакцин для обеспечения кампании по подчищающей иммунизации против кори и утвердить планы проведения вакцинации, отмечается в документе.
Календарь прививок - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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