https://ria.ru/20230124/kor-1847051560.html

Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори

Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори - РИА Новости, 24.01.2023

Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори

Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, соответствующий проект постановления опубликован на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:06

2023-01-24T13:06

2023-01-24T13:10

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) обеспечить… в срок с 03.04.2023 по 31.12.2023 проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее", - говорится в документе. Региональным властям рекомендовано обеспечить информирование граждан, в том числе трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики кори, а также организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках, уточняется в проекте. Кроме того, региональным властям рекомендуется создать необходимый запас вакцин для обеспечения кампании по подчищающей иммунизации против кори и утвердить планы проведения вакцинации, отмечается в документе.

https://ria.ru/20221229/privivki-1842306893.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество