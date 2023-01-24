https://ria.ru/20230124/konsulstvo-1847006835.html

Эстония намеренно сокращает штат российского консульства, заявил посол

Эстония намеренно сокращает штат российского консульства, заявил посол - РИА Новости, 24.01.2023

Эстония намеренно сокращает штат российского консульства, заявил посол

Эстония намеренно сокращает количество консульских работников российского посольства, чтобы создавать проблемы русскоязычному населению, в результате... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:03

2023-01-24T11:03

2023-01-24T11:03

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эстония намеренно сокращает количество консульских работников российского посольства, чтобы создавать проблемы русскоязычному населению, в результате согражданам придется ездить в другие точки, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев. "Когда нам несколько раз в течение года было сокращено количество консульских работников, безусловно, это не могло не сказаться на качестве обслуживания российских граждан. Безусловно, это будет затруднено. Создается впечатление, что делается это намеренно, чтобы создать максимум проблем русскоязычному населению", - заявил Липаев в эфире "Соловьев Live". Он сравнил консульскую работу с конвейером. "И если на этом конвейере стояло 15 человек, а на следующий день стоит три человека, то они не в состоянии выполнить, просто физически, ту работу, которую они должны выполнять. Безусловно, замедлится предоставление некоторых консульских услуг. Безусловно, людям придется ездить в другие наши загранточки. Мы пока не можем сказать, каким образом будет построена наша работа по консульскому обслуживанию наших граждан, но, конечно, это не пройдет бесследно", - отметил посол. По его данным, сейчас в Эстонии проживает около 300 тысяч русскоязычных граждан, которые делятся "приблизительно на три равные части: российские граждане, лица без гражданства, но это наши соотечественники, и лица с эстонским гражданством, но тоже наши соотечественники". "И все они в той или иной степени претендуют на консульское обслуживание", - отметил посол. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, сообщили в МИД РФ, добавив, что в понедельник в министерство был вызван эстонский посол. Он должен покинуть РФ 7 февраля. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии Маргуса Лайдре.

https://ria.ru/20230123/posol-1846802344.html

https://ria.ru/20230113/estoniya-1844695831.html

https://ria.ru/20230124/estoniya-1847006237.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эстония, россия, таллин, урмас рейнсалу