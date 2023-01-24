https://ria.ru/20230124/kompensatsiya-1847090337.html

Польша потребует от ЕС компенсацию стоимости танков, переданных Украине

Польша потребует от ЕС компенсацию стоимости танков, переданных Украине - РИА Новости, 24.01.2023

Польша потребует от ЕС компенсацию стоимости танков, переданных Украине

Польша потребует от Евросоюза компенсацию стоимости переданных Украине танков, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:03

2023-01-24T15:03

2023-01-24T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

матеуш моравецкий

мариуш блащак

сергей лавров

польша

украина

евросоюз

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ВАРШАВА, 24 янв — РИА Новости. Польша потребует от Евросоюза компенсацию стоимости переданных Украине танков, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. "Да, мы обратимся, конечно, за компенсацией. Это будет очередная проверка доброй воли Европейского союза", — сказал он.По мнению политика, ЕС должен возместить Польше эти расходы, и он надеется, что "так и случится".В понедельник министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что страна запросила у Германии разрешение на передачу ВСУ танков Leopard 2. Он также призвал Берлин присоединиться к коалиции государств, обеспечивающих киевский режим военной техникой.На минувшей неделе Моравецкий сообщил о готовности отправить на Украину свои Leopard 2, не дожидаясь согласия ФРГ. Польша уже передала украинским войскам около 250 танков Т-72.Для поставок немецкой техники страны должны получить разрешение ФРГ на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, Leopard есть у Испании, Греции и Дании.На прошлой неделе на авиабазе Рамштайн состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Украине. Ее участникам так и не удалось прийти к единому мнению о поставках танков. ФРГ пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html

https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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в мире, матеуш моравецкий, мариуш блащак, сергей лавров, польша, украина, евросоюз, нато, россия, т-72 "урал", вооруженные силы украины, германия