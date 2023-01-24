https://ria.ru/20230124/knigi-1847130393.html

Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона

Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона - РИА Новости, 24.01.2023

Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона

Национальная литературная премия "Большая книга" объявила о старте 18-го сезона и приеме заявок. Подать их можно до 28 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:00

2023-01-24T19:00

2023-01-24T19:00

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" объявила о старте 18-го сезона и приеме заявок. Подать их можно до 28 февраля, сообщает пресс-служба мероприятия.На соискание могут выдвигаться романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать с 1 января 2022 года до 28 февраля 2023 года. В случае рукописей дата создания не учитывается.Право выдвижения есть у автора (авторов) произведения, книжных издательств, средств массовой информации, творческих союзов, писательских объединений, издательских сервисов, литературных агентов/агентств, школ писательского мастерства, соучредителей Премии и членов Жюри – Литературной академии. Длинный список номинантов опубликуют до 30 апреля 2023 года. Финалистов объявят в начале июня на традиционном Литературном обеде накануне книжного фестиваля "Красная площадь". Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – три миллиона рублей, второго – полтора миллиона рублей, третьего – один миллион рублей.

https://ria.ru/20230110/vodozkin-1843818821.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, большая книга