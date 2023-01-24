https://ria.ru/20230124/knigi-1847130393.html
Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона
Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона - РИА Новости, 24.01.2023
Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона
Национальная литературная премия "Большая книга" объявила о старте 18-го сезона и приеме заявок. Подать их можно до 28 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:00
2023-01-24T19:00
2023-01-24T19:00
культура
новости культуры
книги
большая книга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847126981_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_285945bd745eaddeaf506395ac31d17c.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" объявила о старте 18-го сезона и приеме заявок. Подать их можно до 28 февраля, сообщает пресс-служба мероприятия.На соискание могут выдвигаться романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать с 1 января 2022 года до 28 февраля 2023 года. В случае рукописей дата создания не учитывается.Право выдвижения есть у автора (авторов) произведения, книжных издательств, средств массовой информации, творческих союзов, писательских объединений, издательских сервисов, литературных агентов/агентств, школ писательского мастерства, соучредителей Премии и членов Жюри – Литературной академии. Длинный список номинантов опубликуют до 30 апреля 2023 года. Финалистов объявят в начале июня на традиционном Литературном обеде накануне книжного фестиваля "Красная площадь". Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – три миллиона рублей, второго – полтора миллиона рублей, третьего – один миллион рублей.
https://ria.ru/20230110/vodozkin-1843818821.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847126981_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_84a4f92bb18a183925ec5042c70d2a79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, большая книга
Культура, Новости культуры, Книги, Большая книга
Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона
Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона и приема заявок
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" объявила о старте 18-го сезона и приеме заявок. Подать их можно до 28 февраля, сообщает пресс-служба мероприятия.
На соискание могут выдвигаться романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать с 1 января 2022 года до 28 февраля 2023 года. В случае рукописей дата создания не учитывается.
Право выдвижения есть у автора (авторов) произведения, книжных издательств, средств массовой информации, творческих союзов, писательских объединений, издательских сервисов, литературных агентов/агентств, школ писательского мастерства, соучредителей Премии и членов Жюри – Литературной академии.
Длинный список номинантов опубликуют до 30 апреля 2023 года. Финалистов объявят в начале июня на традиционном Литературном обеде накануне книжного фестиваля "Красная площадь".
"Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 105 человек, определит победителей премии на торжественной церемонии награждения не позднее 15 декабря", – говорится в пресс-релизе.
Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – три миллиона рублей, второго – полтора миллиона рублей, третьего – один миллион рублей.