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Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона - РИА Новости, 24.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230124/knigi-1847130393.html
Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона
Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона - РИА Новости, 24.01.2023
Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона
Национальная литературная премия "Большая книга" объявила о старте 18-го сезона и приеме заявок. Подать их можно до 28 февраля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:00
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" объявила о старте 18-го сезона и приеме заявок. Подать их можно до 28 февраля, сообщает пресс-служба мероприятия.На соискание могут выдвигаться романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать с 1 января 2022 года до 28 февраля 2023 года. В случае рукописей дата создания не учитывается.Право выдвижения есть у автора (авторов) произведения, книжных издательств, средств массовой информации, творческих союзов, писательских объединений, издательских сервисов, литературных агентов/агентств, школ писательского мастерства, соучредителей Премии и членов Жюри – Литературной академии. Длинный список номинантов опубликуют до 30 апреля 2023 года. Финалистов объявят в начале июня на традиционном Литературном обеде накануне книжного фестиваля "Красная площадь". Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – три миллиона рублей, второго – полтора миллиона рублей, третьего – один миллион рублей.
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новости культуры, книги, большая книга
Культура, Новости культуры, Книги, Большая книга
19:00 24.01.2023
 
Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона

Премия "Большая книга" объявила о старте нового сезона и приема заявок

© Фото : Анатолий СтепаненкоСтатуэтки
Статуэтки - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Анатолий Степаненко
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" объявила о старте 18-го сезона и приеме заявок. Подать их можно до 28 февраля, сообщает пресс-служба мероприятия.
На соискание могут выдвигаться романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать с 1 января 2022 года до 28 февраля 2023 года. В случае рукописей дата создания не учитывается.
© ФотоРоссийский писатель Павел Басинский и российский журналист, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой
Российский писатель Павел Басинский и российский журналист, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото
Российский писатель Павел Басинский и российский журналист, праправнук Льва Толстого Владимир Толстой
Право выдвижения есть у автора (авторов) произведения, книжных издательств, средств массовой информации, творческих союзов, писательских объединений, издательских сервисов, литературных агентов/агентств, школ писательского мастерства, соучредителей Премии и членов Жюри – Литературной академии.
Длинный список номинантов опубликуют до 30 апреля 2023 года. Финалистов объявят в начале июня на традиционном Литературном обеде накануне книжного фестиваля "Красная площадь".
"Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 105 человек, определит победителей премии на торжественной церемонии награждения не позднее 15 декабря", – говорится в пресс-релизе.
Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз "За вклад в литературу". Денежное содержание первого места – три миллиона рублей, второго – полтора миллиона рублей, третьего – один миллион рублей.
Писатель Евгений Водолазкин на церемонии вручения ежегодной общероссийской литературной премии Ясная поляна - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 10:52Культура
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