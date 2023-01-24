https://ria.ru/20230124/klimov-1847135664.html

Умер сценарист и брат Элема Климова Герман

Умер сценарист и брат Элема Климова Герман - РИА Новости, 24.01.2023

Умер сценарист и брат Элема Климова Герман

Сценарист, писатель, спортсмен Герман Климов умер на 82-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:50

2023-01-24T16:50

2023-01-24T16:56

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сценарист, писатель, спортсмен Герман Климов умер на 82-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов. "Двадцать третьего января 2023 года скончался сценарист, писатель, спортсмен, член Союза кинематографистов России Герман Германович Климов (1941 – 2023)", - говорится в публикации. В Союзе кинематографистов выразили соболезнования его родным и близким. "Германа Германовича Климова коллеги запомнят навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино", – добавили в организации. Герман Климов – советский легкоатлет, сценарист, младший брат режиссер Элема Климова. Написал сценарии к художественным фильмам "Спорт, спорт, спорт", "Мужские игры на свежем воздухе", "Тактика бега на длинную дистанцию", "Прощание", а также к докфильму о Сталинградской битве "Ни шагу назад" (2003). Помогал Алесю Адамовичу и Элему Климову в работе над сценарием фильма "Иди и смотри" (1985). По его скрипту также в 2017 году вышла картина "Дуэль. Финал", а в 2018 году — "Полет чемпиона".

https://ria.ru/20230119/dostal-1845920575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, олимпийские игры, элем климов, алесь адамович (александр адамович), знаменитости