https://ria.ru/20230124/kitay-1846970919.html
Эксперт оценил роль совместных предприятий в отношениях России и КНР
Эксперт оценил роль совместных предприятий в отношениях России и КНР - РИА Новости, 24.01.2023
Эксперт оценил роль совместных предприятий в отношениях России и КНР
Создание совместных российско-китайских предприятий – единственно правильное развитие торгово-экономических отношений этих двух стран, строить же их... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T07:57
2023-01-24T07:57
2023-01-24T07:57
экономика
виталий манкевич
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китай
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Создание совместных российско-китайских предприятий – единственно правильное развитие торгово-экономических отношений этих двух стран, строить же их исключительно на купле-продаже сырья, товаров – путь тупиковый, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Вообще, совместные российско-китайские предприятия по моему глубокому убеждению – это единственно правильное развитие наших торгово-экономических отношений в настоящее время. Строить же их исключительно на купле-продаже сырья, товаров – путь тупиковый", - сказал он. "То есть, если Россия будет все необходимое ей в настоящее время закупать у Китая, а взамен продавать ему свои энергоресурсы, то в долгосрочной перспективе наша страна рискует превратиться в сырьевой придаток КНР", - добавил эксперт. Подвижки, по его словам, на пути создания совместных предприятий уже есть. "При этом мы считаем, что 80% работников на таких совместных предприятиях должны быть местные жители, а менеджмент – совместный, российско-китайский",- заключил председатель РАСПП.
https://ria.ru/20230124/porazhenie-1846956981.html
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экономика, виталий манкевич, россия, китай, иркутская область
Экономика, Виталий Манкевич, Россия, Китай, Иркутская область
Эксперт оценил роль совместных предприятий в отношениях России и КНР
Манкевич: отношения России с Китаем следует развивать через совместные предприятия
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Создание совместных российско-китайских предприятий – единственно правильное развитие торгово-экономических отношений этих двух стран, строить же их исключительно на купле-продаже сырья, товаров – путь тупиковый, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Вообще, совместные российско-китайские предприятия по моему глубокому убеждению – это единственно правильное развитие наших торгово-экономических отношений в настоящее время. Строить же их исключительно на купле-продаже сырья, товаров – путь тупиковый", - сказал он.
"То есть, если Россия будет все необходимое ей в настоящее время закупать у Китая, а взамен продавать ему свои энергоресурсы, то в долгосрочной перспективе наша страна рискует превратиться в сырьевой придаток КНР", - добавил эксперт.
Подвижки, по его словам, на пути создания совместных предприятий уже есть.
"В июне прошлого года, например, мы подписали соглашение о создании сборочного завода электробусов и электромобилей в Иркутской области
, сегодня обсуждаем учреждение СП в области газопоршневых генераторов и совместного автомобильного предприятия, в качестве места строительства последнего рассматриваем разные локации - Приморье, Калининград
, Калугу
и Москву", - заметил Манкевич.
"При этом мы считаем, что 80% работников на таких совместных предприятиях должны быть местные жители, а менеджмент – совместный, российско-китайский",- заключил председатель РАСПП.