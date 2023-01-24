https://ria.ru/20230124/kitay-1846970919.html

Эксперт оценил роль совместных предприятий в отношениях России и КНР

Эксперт оценил роль совместных предприятий в отношениях России и КНР - РИА Новости, 24.01.2023

Эксперт оценил роль совместных предприятий в отношениях России и КНР

Создание совместных российско-китайских предприятий – единственно правильное развитие торгово-экономических отношений этих двух стран, строить же их... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T07:57

2023-01-24T07:57

2023-01-24T07:57

экономика

виталий манкевич

россия

китай

иркутская область

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Создание совместных российско-китайских предприятий – единственно правильное развитие торгово-экономических отношений этих двух стран, строить же их исключительно на купле-продаже сырья, товаров – путь тупиковый, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Вообще, совместные российско-китайские предприятия по моему глубокому убеждению – это единственно правильное развитие наших торгово-экономических отношений в настоящее время. Строить же их исключительно на купле-продаже сырья, товаров – путь тупиковый", - сказал он. "То есть, если Россия будет все необходимое ей в настоящее время закупать у Китая, а взамен продавать ему свои энергоресурсы, то в долгосрочной перспективе наша страна рискует превратиться в сырьевой придаток КНР", - добавил эксперт. Подвижки, по его словам, на пути создания совместных предприятий уже есть. "При этом мы считаем, что 80% работников на таких совместных предприятиях должны быть местные жители, а менеджмент – совместный, российско-китайский",- заключил председатель РАСПП.

https://ria.ru/20230124/porazhenie-1846956981.html

https://ria.ru/20230120/kitay-1846247866.html

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экономика, виталий манкевич, россия, китай, иркутская область