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Эксперты оценили способность Китая заменить России Запад - РИА Новости, 24.01.2023
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Эксперты оценили способность Китая заменить России Запад
Эксперты оценили способность Китая заменить России Запад - РИА Новости, 24.01.2023
Эксперты оценили способность Китая заменить России Запад
Китай в состоянии заменить сейчас России Запад на 80-90%, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП)... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:46
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экономика
китай
россия
виталий манкевич
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Китай в состоянии заменить сейчас России Запад на 80-90%, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Учитывая это, Китай, думаю, в состоянии заменить нам Запад на 80-90%", - добавил эксперт. "По мере снятия Китаем ковидных ограничений контакты между нашими бизнесменами будут учащаться. Могу раскрыть тайну: особенно резко они активизируются весной нынешнего года, на март-апрель запланировано много совместных деловых мероприятий", - подчеркнул Манкевич.
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экономика, китай, россия, виталий манкевич
Экономика, Китай, Россия, Виталий Манкевич
06:46 24.01.2023 (обновлено: 06:50 24.01.2023)
 
Эксперты оценили способность Китая заменить России Запад

Виталий Манкевич: Китай может заменить России Запад на 80-90 процентов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Китай в состоянии заменить сейчас России Запад на 80-90%, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Не будем забывать, что КНР сегодня – вторая крупнейшая экономика мира. В стране производится практически все, начиная от техники самого широкого профиля, станков, машин, кранов до всевозможных изделий высокотехнологичных отраслей", - сказал он.
"Учитывая это, Китай, думаю, в состоянии заменить нам Запад на 80-90%", - добавил эксперт.
"По мере снятия Китаем ковидных ограничений контакты между нашими бизнесменами будут учащаться. Могу раскрыть тайну: особенно резко они активизируются весной нынешнего года, на март-апрель запланировано много совместных деловых мероприятий", - подчеркнул Манкевич.
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ЭкономикаКитайРоссияВиталий Манкевич
 
 
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