https://ria.ru/20230124/kitay-1846966979.html

Эксперты оценили способность Китая заменить России Запад

Эксперты оценили способность Китая заменить России Запад - РИА Новости, 24.01.2023

Эксперты оценили способность Китая заменить России Запад

Китай в состоянии заменить сейчас России Запад на 80-90%, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП)... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T06:46

2023-01-24T06:46

2023-01-24T06:50

экономика

китай

россия

виталий манкевич

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Китай в состоянии заменить сейчас России Запад на 80-90%, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Учитывая это, Китай, думаю, в состоянии заменить нам Запад на 80-90%", - добавил эксперт. "По мере снятия Китаем ковидных ограничений контакты между нашими бизнесменами будут учащаться. Могу раскрыть тайну: особенно резко они активизируются весной нынешнего года, на март-апрель запланировано много совместных деловых мероприятий", - подчеркнул Манкевич.

https://ria.ru/20230124/porazhenie-1846956981.html

китай

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экономика, китай, россия, виталий манкевич