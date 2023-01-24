https://ria.ru/20230124/khorvatiya-1847183681.html
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро - РИА Новости, 24.01.2023
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро
Жители Хорватии переживают очередной скачок цен на товары первой необходимости и не только.
2023-01-24T19:30
2023-01-24T19:30
2023-01-24T19:38
хорватия
еврозона
экономика
видео
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Цены в этой европейской стране стабильно поднимались в течение всего 2022 года. А 1 января 2023 года Хорватия стала 20-м членом Еврозоны и перешла на евро. После этого, по словам экспертов, продавцы подняли тарифы еще сильнее. Рост стоимости товаров и услуг достиг 50%.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро
Жители Хорватии переживают очередной скачок цен на товары первой необходимости и не только. Цены в этой европейской стране стабильно поднимались в течение всего 2022 года. А 1 января 2023 года Хорватия стала 20-м членом Еврозоны и перешла на евро. После этого, по словам экспертов, ретейлеры подняли тарифы еще сильнее. Рост стоимости товаров и услуг достиг 50%.
2023-01-24T19:30
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PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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хорватия, еврозона, экономика, видео, видео
Хорватия, Еврозона, Экономика, Видео
19:30 24.01.2023 (обновлено: 19:38 24.01.2023)
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро
Жители Хорватии переживают очередной скачок цен на товары первой необходимости и не только.