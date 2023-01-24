https://ria.ru/20230124/khorvatiya-1847183681.html

"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро

"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро - РИА Новости, 24.01.2023

"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро

Жители Хорватии переживают очередной скачок цен на товары первой необходимости и не только.

2023-01-24T19:30

2023-01-24T19:30

2023-01-24T19:38

хорватия

еврозона

экономика

видео

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Цены в этой европейской стране стабильно поднимались в течение всего 2022 года. А 1 января 2023 года Хорватия стала 20-м членом Еврозоны и перешла на евро. После этого, по словам экспертов, продавцы подняли тарифы еще сильнее. Рост стоимости товаров и услуг достиг 50%.

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"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро Жители Хорватии переживают очередной скачок цен на товары первой необходимости и не только. Цены в этой европейской стране стабильно поднимались в течение всего 2022 года. А 1 января 2023 года Хорватия стала 20-м членом Еврозоны и перешла на евро. После этого, по словам экспертов, ретейлеры подняли тарифы еще сильнее. Рост стоимости товаров и услуг достиг 50%. 2023-01-24T19:30 true PT1M15S

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хорватия, еврозона, экономика, видео, видео