Рейтинг@Mail.ru
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/khorvatiya-1847183681.html
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро - РИА Новости, 24.01.2023
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро
Жители Хорватии переживают очередной скачок цен на товары первой необходимости и не только.
2023-01-24T19:30
2023-01-24T19:38
хорватия
еврозона
экономика
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847179153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d3d0937697cb1277b0ec4ff2ee7bfad.jpg
Цены в этой европейской стране стабильно поднимались в течение всего 2022 года. А 1 января 2023 года Хорватия стала 20-м членом Еврозоны и перешла на евро. После этого, по словам экспертов, продавцы подняли тарифы еще сильнее. Рост стоимости товаров и услуг достиг 50%.
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро
Жители Хорватии переживают очередной скачок цен на товары первой необходимости и не только. Цены в этой европейской стране стабильно поднимались в течение всего 2022 года. А 1 января 2023 года Хорватия стала 20-м членом Еврозоны и перешла на евро. После этого, по словам экспертов, ретейлеры подняли тарифы еще сильнее. Рост стоимости товаров и услуг достиг 50%.
2023-01-24T19:30
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847179153_333:0:1773:1080_1920x0_80_0_0_2b17b12b6e6afa83fd9eff3aab013bcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хорватия, еврозона, экономика, видео, видео
Хорватия, Еврозона, Экономика, Видео
"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро
Жители Хорватии переживают очередной скачок цен на товары первой необходимости и не только.
2023-01-24T19:30
true
PT1M15S
19:30 24.01.2023 (обновлено: 19:38 24.01.2023)
 

"Цены невыносимы": хорваты о ситуации на рынках после введения евро

Читать ria.ru в
Жители Хорватии переживают очередной скачок цен на товары первой необходимости и не только.
Цены в этой европейской стране стабильно поднимались в течение всего 2022 года. А 1 января 2023 года Хорватия стала 20-м членом Еврозоны и перешла на евро. После этого, по словам экспертов, продавцы подняли тарифы еще сильнее. Рост стоимости товаров и услуг достиг 50%.
 
ХорватияЕврозонаЭкономикаВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала