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Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/kherson-1847129190.html
Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо
Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.01.2023
Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо
Украинские власти вручают повестки жителям подконтрольного Киеву города Херсона буквально "под дулом автомата", заявил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:27
2023-01-24T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
херсон
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские власти вручают повестки жителям подконтрольного Киеву города Херсона буквально "под дулом автомата", заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "То, что происходит в Херсоне, я сегодня разговаривал с некоторыми нашими ребятами, под дулами автоматов вручение повесток - это говорит о том, что наших людей они не жалеют. Это наши молодые ребята, студенты, которых они ловят на улицах, которые не хотят воевать. Тем не менее, эти головорезы с автоматами вручают им повестки", - рассказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область , владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:27 24.01.2023
 
Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо

Сальдо заявил, что украинские власти в Херсоне вручают повестки под дулом автомата

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские власти вручают повестки жителям подконтрольного Киеву города Херсона буквально "под дулом автомата", заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"То, что происходит в Херсоне, я сегодня разговаривал с некоторыми нашими ребятами, под дулами автоматов вручение повесток - это говорит о том, что наших людей они не жалеют. Это наши молодые ребята, студенты, которых они ловят на улицах, которые не хотят воевать. Тем не менее, эти головорезы с автоматами вручают им повестки", - рассказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 17:48Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Киеве коммунальщики начали раздавать повестки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонХерсонская областьВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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