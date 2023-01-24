https://ria.ru/20230124/kherson-1847129190.html

Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо

Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.01.2023

Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо

Украинские власти вручают повестки жителям подконтрольного Киеву города Херсона буквально "под дулом автомата", заявил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T16:27

2023-01-24T16:27

2023-01-24T16:27

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские власти вручают повестки жителям подконтрольного Киеву города Херсона буквально "под дулом автомата", заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "То, что происходит в Херсоне, я сегодня разговаривал с некоторыми нашими ребятами, под дулами автоматов вручение повесток - это говорит о том, что наших людей они не жалеют. Это наши молодые ребята, студенты, которых они ловят на улицах, которые не хотят воевать. Тем не менее, эти головорезы с автоматами вручают им повестки", - рассказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230119/povestki-1846063944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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