https://ria.ru/20230124/kherson-1847129190.html
Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо
Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.01.2023
Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо
Украинские власти вручают повестки жителям подконтрольного Киеву города Херсона буквально "под дулом автомата", заявил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T16:27
2023-01-24T16:27
2023-01-24T16:27
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские власти вручают повестки жителям подконтрольного Киеву города Херсона буквально "под дулом автомата", заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "То, что происходит в Херсоне, я сегодня разговаривал с некоторыми нашими ребятами, под дулами автоматов вручение повесток - это говорит о том, что наших людей они не жалеют. Это наши молодые ребята, студенты, которых они ловят на улицах, которые не хотят воевать. Тем не менее, эти головорезы с автоматами вручают им повестки", - рассказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230119/povestki-1846063944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские власти в Херсоне насильно вручают повестки, заявил Сальдо
Сальдо заявил, что украинские власти в Херсоне вручают повестки под дулом автомата