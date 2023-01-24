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Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома
Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома - РИА Новости, 24.01.2023
Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома
Эвакуация для мирных жителей левобережья Херсонской области по-прежнему доступна, но большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращаются в свои дома,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:38
2023-01-24T15:38
2023-01-24T15:38
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эвакуация для мирных жителей левобережья Херсонской области по-прежнему доступна, но большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращаются в свои дома, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Эвакуация открыта, люди могут эвакуироваться с левобережья. Но есть такие хорошие знаки: больше возвращаются сейчас на левый берег, в свои населенные пункты, дома. Возвращаются те, кто уехал чуть-чуть подальше, вглубь Херсонской области", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". На сегодняшний день под контролем России находится 75% территории Херсонской области.
https://ria.ru/20230124/dnepr-1847079674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома
Сальдо: большинство уехавших жителей левобережья Херсонской области возвращаются домой