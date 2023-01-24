Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/kherson-1847105327.html
Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома
Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома - РИА Новости, 24.01.2023
Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома
Эвакуация для мирных жителей левобережья Херсонской области по-прежнему доступна, но большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращаются в свои дома,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:38
2023-01-24T15:38
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837469185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d4d517cfa8111327aedf133f9b1e23f.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эвакуация для мирных жителей левобережья Херсонской области по-прежнему доступна, но большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращаются в свои дома, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Эвакуация открыта, люди могут эвакуироваться с левобережья. Но есть такие хорошие знаки: больше возвращаются сейчас на левый берег, в свои населенные пункты, дома. Возвращаются те, кто уехал чуть-чуть подальше, вглубь Херсонской области", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". На сегодняшний день под контролем России находится 75% территории Херсонской области.
https://ria.ru/20230124/dnepr-1847079674.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837469185_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_398dffe87f080fe34ebb499d4d492779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
15:38 24.01.2023
 
Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома

Сальдо: большинство уехавших жителей левобережья Херсонской области возвращаются домой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкГлава администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эвакуация для мирных жителей левобережья Херсонской области по-прежнему доступна, но большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращаются в свои дома, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Эвакуация открыта, люди могут эвакуироваться с левобережья. Но есть такие хорошие знаки: больше возвращаются сейчас на левый берег, в свои населенные пункты, дома. Возвращаются те, кто уехал чуть-чуть подальше, вглубь Херсонской области", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
На сегодняшний день под контролем России находится 75% территории Херсонской области.
Днепр возле Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 14:46Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти заявили, что Киев регулярно пытается форсировать Днепр
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала