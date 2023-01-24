https://ria.ru/20230124/kherson-1847105327.html

Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома

Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома - РИА Новости, 24.01.2023

Сальдо заявил о возвращении жителей левобережья Херсона в свои дома

Эвакуация для мирных жителей левобережья Херсонской области по-прежнему доступна, но большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращаются в свои дома,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:38

2023-01-24T15:38

2023-01-24T15:38

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эвакуация для мирных жителей левобережья Херсонской области по-прежнему доступна, но большая часть уехавших граждан, наоборот, уже возвращаются в свои дома, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Эвакуация открыта, люди могут эвакуироваться с левобережья. Но есть такие хорошие знаки: больше возвращаются сейчас на левый берег, в свои населенные пункты, дома. Возвращаются те, кто уехал чуть-чуть подальше, вглубь Херсонской области", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". На сегодняшний день под контролем России находится 75% территории Херсонской области.

https://ria.ru/20230124/dnepr-1847079674.html

россия

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , владимир сальдо, безопасность