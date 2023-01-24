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Сальдо заявил о регулярных обстрелах левобережья в Херсоне со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
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Сальдо заявил о регулярных обстрелах левобережья в Херсоне со стороны ВСУ
Сальдо заявил о регулярных обстрелах левобережья в Херсоне со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
Сальдо заявил о регулярных обстрелах левобережья в Херсоне со стороны ВСУ
Левобережье Днепра в Херсонской области регулярно бесприцельно обстреливается со стороны украинских войск, это приводит к жертвам среди местного населения,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:30
2023-01-24T15:30
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Левобережье Днепра в Херсонской области регулярно бесприцельно обстреливается со стороны украинских войск, это приводит к жертвам среди местного населения, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "К сожалению, это неприцельное обстреливание левобережья с правого берега блуждающими минометными группами осуществляется буквально регулярно", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские войска по большей части попадают по жилым объектам. "По военным позициям практически не попадают, а вот по мирным попадают, и есть жертвы среди мирного населения", - указал он.
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херсонская область , владимир сальдо, безопасность, вооруженные силы украины
Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность, Вооруженные силы Украины
15:30 24.01.2023
 
Сальдо заявил о регулярных обстрелах левобережья в Херсоне со стороны ВСУ

Сальдо: левобережье Днепра в Херсонской области регулярно обстреливается со стороны ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Левобережье Днепра в Херсонской области регулярно бесприцельно обстреливается со стороны украинских войск, это приводит к жертвам среди местного населения, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"К сожалению, это неприцельное обстреливание левобережья с правого берега блуждающими минометными группами осуществляется буквально регулярно", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, украинские войска по большей части попадают по жилым объектам.
"По военным позициям практически не попадают, а вот по мирным попадают, и есть жертвы среди мирного населения", - указал он.
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Херсонская областьВладимир СальдоБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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