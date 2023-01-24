https://ria.ru/20230124/kherson-1847102563.html

Сальдо заявил о регулярных обстрелах левобережья в Херсоне со стороны ВСУ

Сальдо заявил о регулярных обстрелах левобережья в Херсоне со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023

Сальдо заявил о регулярных обстрелах левобережья в Херсоне со стороны ВСУ

Левобережье Днепра в Херсонской области регулярно бесприцельно обстреливается со стороны украинских войск, это приводит к жертвам среди местного населения,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T15:30

2023-01-24T15:30

2023-01-24T15:30

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Левобережье Днепра в Херсонской области регулярно бесприцельно обстреливается со стороны украинских войск, это приводит к жертвам среди местного населения, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "К сожалению, это неприцельное обстреливание левобережья с правого берега блуждающими минометными группами осуществляется буквально регулярно", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские войска по большей части попадают по жилым объектам. "По военным позициям практически не попадают, а вот по мирным попадают, и есть жертвы среди мирного населения", - указал он.

https://ria.ru/20230124/kherson-1846960299.html

херсонская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , владимир сальдо, безопасность, вооруженные силы украины