https://ria.ru/20230124/kherson-1846960299.html
Замглавы офиса Зеленского могут отправить в Херсон, пишут СМИ
Замглавы офиса Зеленского могут отправить в Херсон, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
Замглавы офиса Зеленского могут отправить в Херсон, пишут СМИ
Написавший заявление об увольнении заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко может стать главой областной военной администрации на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T03:21
2023-01-24T03:21
2023-01-24T03:21
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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владимир зеленский
херсонская область
херсон
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Написавший заявление об увольнении заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в офисе Зеленского. Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщило, что Тимошенко написал заявление об увольнении. Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. В октябре журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Позднее сообщалось, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров". Отмечается, что решение о новом назначении Тимошенко может быть принято в ближайшие дни. По информации издания, его перевод в подконтрольную Киеву часть Херсонской области обсуждался еще до увольнения.
https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846956447.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Кирилл Тимошенко, Владимир Зеленский, Херсонская область , Херсон, РБК (медиагруппа), General Motors, Украина
Замглавы офиса Зеленского могут отправить в Херсон, пишут СМИ
"РБК-Украина": Кирилла Тимошенко отправят в подконтрольную Киеву часть Херсонской области