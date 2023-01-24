https://ria.ru/20230124/kherson-1846960299.html

Замглавы офиса Зеленского могут отправить в Херсон, пишут СМИ

Замглавы офиса Зеленского могут отправить в Херсон, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

Замглавы офиса Зеленского могут отправить в Херсон, пишут СМИ

Написавший заявление об увольнении заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко может стать главой областной военной администрации на... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T03:21

2023-01-24T03:21

2023-01-24T03:21

специальная военная операция на украине

в мире

киев

кирилл тимошенко

владимир зеленский

херсонская область

херсон

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Написавший заявление об увольнении заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко может стать главой областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в офисе Зеленского. Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники ранее сообщило, что Тимошенко написал заявление об увольнении. Ранее Тимошенко попадал в ряд скандалов. В октябре журналисты украинских СМИ публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд. Позднее сообщалось, что чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров". Отмечается, что решение о новом назначении Тимошенко может быть принято в ближайшие дни. По информации издания, его перевод в подконтрольную Киеву часть Херсонской области обсуждался еще до увольнения.

https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846956447.html

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херсонская область

херсон

украина

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