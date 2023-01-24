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KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's - РИА Новости, 24.01.2023
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KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's
KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's - РИА Новости, 24.01.2023
KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's
Сеть KFC в Москве начала менять вывески ресторанов на Rostic's, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:49
2023-01-24T18:49
экономика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть KFC в Москве начала менять вывески ресторанов на Rostic's, убедился корреспондент РИА Новости. Так, вывески начали обновлять в заведении сети на ВДНХ. Сам же ресторан сейчас закрыт для посещения. При этом во внешней пресс-службе KFC в России РИА Новости заявили, что пока еще выбирают новый логотип. "Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия", - указали в компании. РИА Новости также отправило запрос в Роспатент. Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. В начале января омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может нанести серьезный вред ресторанному рынку. Он также сообщил, что согласно условиям сделки, "Смарт Сервис" становится владельцем всей франшизы в России.
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экономика, россия, москва, kfc
Экономика, Россия, Москва, KFC
18:49 24.01.2023
 
KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's

Сеть KFC в Москве начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМужчина фотографирует вывеску ресторана Rostic's недалеко от метро "ВДНХ" в Москве
Мужчина фотографирует вывеску ресторана Rostic's недалеко от метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мужчина фотографирует вывеску ресторана Rostic's недалеко от метро "ВДНХ" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть KFC в Москве начала менять вывески ресторанов на Rostic's, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, вывески начали обновлять в заведении сети на ВДНХ. Сам же ресторан сейчас закрыт для посещения.
При этом во внешней пресс-службе KFC в России РИА Новости заявили, что пока еще выбирают новый логотип. "Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия", - указали в компании.
РИА Новости также отправило запрос в Роспатент.
Сотрудница компании KFC - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 15:02
Польская AmRest продает свою часть ресторанов KFC в России
Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.
В начале января омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может нанести серьезный вред ресторанному рынку. Он также сообщил, что согласно условиям сделки, "Смарт Сервис" становится владельцем всей франшизы в России.
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Владелец KFC в России заявил, что партнеров не заставляют перейти в Rostics
 
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