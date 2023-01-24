https://ria.ru/20230124/kfc-1847175999.html

KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's

KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's - РИА Новости, 24.01.2023

KFC начала менять вывески ресторанов в Москве на Rostic's

Сеть KFC в Москве начала менять вывески ресторанов на Rostic's, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:49

2023-01-24T18:49

2023-01-24T18:49

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россия

москва

kfc

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть KFC в Москве начала менять вывески ресторанов на Rostic's, убедился корреспондент РИА Новости. Так, вывески начали обновлять в заведении сети на ВДНХ. Сам же ресторан сейчас закрыт для посещения. При этом во внешней пресс-службе KFC в России РИА Новости заявили, что пока еще выбирают новый логотип. "Мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс". Финальный логотип будет известен в момент открытия", - указали в компании. РИА Новости также отправило запрос в Роспатент. Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. В начале января омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что франчайзи KFC в России просят власти приостановить продажу российского бизнеса американской Yum! Brands ижевской компании "Смарт Сервис", так как сделка может нанести серьезный вред ресторанному рынку. Он также сообщил, что согласно условиям сделки, "Смарт Сервис" становится владельцем всей франшизы в России.

https://ria.ru/20221207/kfc-1836959390.html

https://ria.ru/20230112/kfc-1844268088.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, москва, kfc