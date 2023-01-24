https://ria.ru/20230124/kashevarova-1847074401.html
Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР
Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 24.01.2023
Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР
Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова ушла с поста заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР в связи с... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:27
2023-01-24T14:27
2023-01-24T14:27
политика
анастасия кашеварова
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова ушла с поста заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий спецоперации, сообщил РИА Новости источник в партии. "Ушла по собственному желанию, в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий СВО", - сообщил собеседник агентства. В ноябре прошлого года сообщалось, что Кашеварова работала в аппарате заместителем у лидера партии Леонида Слуцкого.
https://ria.ru/20230112/ldpr-1844448890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, анастасия кашеварова, госдума рф, лдпр
Политика, Анастасия Кашеварова, Госдума РФ, ЛДПР
Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР
Источник: Кашеварова ушла из аппарата ЛДПР из-за загруженности на общественной работе
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова ушла с поста заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий спецоперации, сообщил РИА Новости источник в партии.
"Ушла по собственному желанию, в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий СВО", - сообщил собеседник агентства.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Кашеварова работала в аппарате заместителем у лидера партии Леонида Слуцкого.