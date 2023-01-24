https://ria.ru/20230124/kashevarova-1847074401.html

Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР

Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 24.01.2023

Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР

Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова ушла с поста заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР в связи с... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:27

2023-01-24T14:27

2023-01-24T14:27

политика

анастасия кашеварова

госдума рф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577505000_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_e8ba1bb7a381b3a45c30bf7272ed75b8.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова ушла с поста заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий спецоперации, сообщил РИА Новости источник в партии. "Ушла по собственному желанию, в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий СВО", - сообщил собеседник агентства. В ноябре прошлого года сообщалось, что Кашеварова работала в аппарате заместителем у лидера партии Леонида Слуцкого.

https://ria.ru/20230112/ldpr-1844448890.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, анастасия кашеварова, госдума рф, лдпр