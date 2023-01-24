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Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 24.01.2023
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Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР
Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 24.01.2023
Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР
Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова ушла с поста заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР в связи с... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:27
2023-01-24T14:27
политика
анастасия кашеварова
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова ушла с поста заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий спецоперации, сообщил РИА Новости источник в партии. "Ушла по собственному желанию, в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий СВО", - сообщил собеседник агентства. В ноябре прошлого года сообщалось, что Кашеварова работала в аппарате заместителем у лидера партии Леонида Слуцкого.
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политика, анастасия кашеварова, госдума рф, лдпр
Политика, Анастасия Кашеварова, Госдума РФ, ЛДПР
14:27 24.01.2023
 
Источник сообщил об уходе Кашеваровой из центрального аппарата ЛДПР

Источник: Кашеварова ушла из аппарата ЛДПР из-за загруженности на общественной работе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАнастасия Кашеварова
Анастасия Кашеварова - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анастасия Кашеварова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова ушла с поста заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий спецоперации, сообщил РИА Новости источник в партии.
"Ушла по собственному желанию, в связи с загруженностью на общественной работе по обменам военнопленных и освещению событий СВО", - сообщил собеседник агентства.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Кашеварова работала в аппарате заместителем у лидера партии Леонида Слуцкого.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:57Специальная военная операция на Украине
ЛДПР выдвинет на следующие выборы участников СВО
 
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