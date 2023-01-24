https://ria.ru/20230124/karta-1847096057.html
"Газпром" и Узбекистан подписали дорожную карту по сотрудничеству
"Газпром" и Узбекистан подписали дорожную карту по сотрудничеству - РИА Новости, 24.01.2023
"Газпром" и Узбекистан подписали дорожную карту по сотрудничеству
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, сообщила... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T15:14
2023-01-24T15:14
2023-01-24T15:15
экономика
алексей миллер
узбекистан
газпром
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, сообщила российская компания. "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли", – говорится в сообщении в телеграм-канале "Газпрома".
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экономика, алексей миллер, узбекистан, газпром
Экономика, Алексей Миллер, Узбекистан, Газпром
15:14 24.01.2023 (обновлено: 15:15 24.01.2023)
"Газпром" и Узбекистан подписали дорожную карту по сотрудничеству
"Газпром" подписал с Узбекистаном дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли