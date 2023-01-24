https://ria.ru/20230124/kaliforniya-1846962976.html
На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ
На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ
Четырех человек застрелили на ферме в американском штате Калифорния, сообщает местное отделение телеканала NBC. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:58
2023-01-24T04:58
2023-01-24T04:58
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Четырех человек застрелили на ферме в американском штате Калифорния, сообщает местное отделение телеканала NBC. На месте работает полиция, говорится в сообщении. Несколько дней назад в Калифорнии произошло другое массовое убийство: в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой. По данным аналитиков портала Gun Violence Archive, это шестой случай массового убийства с использованием огнестрельного оружия с начала года. Случаев же массовой стрельбы, когда в инциденте пострадали более четырех человек, насчитывается уже 37. Из огнестрельного оружия с начала года в США убиты около 1200 человек, ранены около 2100.
https://ria.ru/20230123/kaliforniya-1846676255.html
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в мире, сша, калифорния, nbc
В мире, США, Калифорния, NBC
На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ
NBC: на ферме в американском штате Калифорния застрелили четырех человек