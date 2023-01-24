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На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
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На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ
На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023
На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ
Четырех человек застрелили на ферме в американском штате Калифорния, сообщает местное отделение телеканала NBC. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T04:58
2023-01-24T04:58
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Четырех человек застрелили на ферме в американском штате Калифорния, сообщает местное отделение телеканала NBC. На месте работает полиция, говорится в сообщении. Несколько дней назад в Калифорнии произошло другое массовое убийство: в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой. По данным аналитиков портала Gun Violence Archive, это шестой случай массового убийства с использованием огнестрельного оружия с начала года. Случаев же массовой стрельбы, когда в инциденте пострадали более четырех человек, насчитывается уже 37. Из огнестрельного оружия с начала года в США убиты около 1200 человек, ранены около 2100.
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в мире, сша, калифорния, nbc
В мире, США, Калифорния, NBC
04:58 24.01.2023
 
На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ

NBC: на ферме в американском штате Калифорния застрелили четырех человек

© AP Photo / Chris CarlsonПолицейская машина США
Полицейская машина США - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Chris Carlson
Полицейская машина США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Четырех человек застрелили на ферме в американском штате Калифорния, сообщает местное отделение телеканала NBC.
"Как минимум четырех человек застрелили на ферме в городе Халф-Мун Бэй", - сообщает телеканал.
На месте работает полиция, говорится в сообщении.
Несколько дней назад в Калифорнии произошло другое массовое убийство: в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой.
По данным аналитиков портала Gun Violence Archive, это шестой случай массового убийства с использованием огнестрельного оружия с начала года. Случаев же массовой стрельбы, когда в инциденте пострадали более четырех человек, насчитывается уже 37. Из огнестрельного оружия с начала года в США убиты около 1200 человек, ранены около 2100.
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Вчера, 04:47
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