https://ria.ru/20230124/kaliforniya-1846962976.html

На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ

На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2023

На ферме в Калифорнии застрелили четырех человек, пишут СМИ

Четырех человек застрелили на ферме в американском штате Калифорния, сообщает местное отделение телеканала NBC. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T04:58

2023-01-24T04:58

2023-01-24T04:58

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Четырех человек застрелили на ферме в американском штате Калифорния, сообщает местное отделение телеканала NBC. На месте работает полиция, говорится в сообщении. Несколько дней назад в Калифорнии произошло другое массовое убийство: в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой. По данным аналитиков портала Gun Violence Archive, это шестой случай массового убийства с использованием огнестрельного оружия с начала года. Случаев же массовой стрельбы, когда в инциденте пострадали более четырех человек, насчитывается уже 37. Из огнестрельного оружия с начала года в США убиты около 1200 человек, ранены около 2100.

https://ria.ru/20230123/kaliforniya-1846676255.html

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в мире, сша, калифорния, nbc