https://ria.ru/20230124/kadry-1847072442.html

Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве

Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве - РИА Новости, 24.01.2023

Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны". РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:20

2023-01-24T14:20

2023-01-24T14:31

в мире

жкх

владимир зеленский

мария захарова

кирилл тимошенко

украина

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_0:250:3023:1950_1920x0_80_0_0_df913b2444ba0ba8f07a4df8c22fa6a2.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны". Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Также глава партии Зеленского "Слуга народа" Елена Шуляк призвала украинские правоохранительные и антикоррупционные органы к тщательному расследованию случаев коррупции среди чиновников кабмина и отдельных министерств. "На Украине начался очередной "передел поляны". Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные", - написала она в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230124/otstavka-1847065564.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир зеленский, мария захарова, кирилл тимошенко, украина, киев, россия