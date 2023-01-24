https://ria.ru/20230124/kadry-1847072442.html
Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве
Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве - РИА Новости, 24.01.2023
Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны". РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:20
2023-01-24T14:20
2023-01-24T14:31
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны". Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Также глава партии Зеленского "Слуга народа" Елена Шуляк призвала украинские правоохранительные и антикоррупционные органы к тщательному расследованию случаев коррупции среди чиновников кабмина и отдельных министерств. "На Украине начался очередной "передел поляны". Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные", - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230124/otstavka-1847065564.html
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РИА Новости
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14:20 24.01.2023 (обновлено: 14:31 24.01.2023)
Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве
Захарова назвала кадровые перестановки в Киеве очередным переделом поляны