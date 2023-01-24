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Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве - РИА Новости, 24.01.2023
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Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве
Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве - РИА Новости, 24.01.2023
Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны". РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:20
2023-01-24T14:31
в мире
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владимир зеленский
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украина
киев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны". Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса. Также глава партии Зеленского "Слуга народа" Елена Шуляк призвала украинские правоохранительные и антикоррупционные органы к тщательному расследованию случаев коррупции среди чиновников кабмина и отдельных министерств. "На Украине начался очередной "передел поляны". Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные", - написала она в своем Telegram-канале.
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в мире, жкх, владимир зеленский, мария захарова, кирилл тимошенко, украина, киев, россия
В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Кирилл Тимошенко, Украина, Киев, Россия
14:20 24.01.2023 (обновлено: 14:31 24.01.2023)
 
Захарова прокомментировала кадровые перестановки в Киеве

Захарова назвала кадровые перестановки в Киеве очередным переделом поляны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, заявила, что на Украине начался очередной "передел поляны".
Ранее украинские СМИ сообщили об увольнении заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в кабмине Украины. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса.
Также глава партии Зеленского "Слуга народа" Елена Шуляк призвала украинские правоохранительные и антикоррупционные органы к тщательному расследованию случаев коррупции среди чиновников кабмина и отдельных министерств.
"На Украине начался очередной "передел поляны". Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные", - написала она в своем Telegram-канале.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
13:55
На Украине рассмотрят вопрос отставки глав пяти областей, пишут СМИ
 
В миреЖКХВладимир ЗеленскийМария ЗахароваКирилл ТимошенкоУкраинаКиевРоссия
 
 
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