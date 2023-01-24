https://ria.ru/20230124/izbienie-1847060531.html
В Калининграде СК займется делом о жестоком избиении ребенка отцом
В Калининграде СК займется делом о жестоком избиении ребенка отцом - РИА Новости, 24.01.2023
В Калининграде СК займется делом о жестоком избиении ребенка отцом
Калининградский Следственный комитет ходатайствует о передаче в свое производство уголовных дел о жестоком обращении отца с подростком, из-за чего школьник... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:36
2023-01-24T13:36
2023-01-24T13:36
происшествия
россия
калининград
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 24 янв - РИА Новости. Калининградский Следственный комитет ходатайствует о передаче в свое производство уголовных дел о жестоком обращении отца с подростком, из-за чего школьник выпрыгнул из окна второго этажа своего дома, а затем оказался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Полицией Калининграда возбуждено сразу два уголовных дела за жестокое обращение с сыном в отношении 33-летнего гражданина Таджикистана: по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а также по п. В ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". СК сообщил, что ходатайствует о передаче уголовных дел в свое производство. "Решение ходатайствовать перед прокуратурой о передаче в свое производство указанного уголовного дела принято следствием в связи со значительным общественным резонансом, а также учитывая тот факт, что затронуты интересы несовершеннолетнего", - пояснили в пресс-службе СУСК по региону. В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что ведомство контролирует ход расследования и собирается оценить исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних. Ранее следствие установило, что подозреваемый сначала кинул в лицо своему 12-летнему сыну пульт от телевизора, а затем нанес ему около двадцати ударов шнуром по спине, после чего нагрел столовую ложку на плите и приложил к руке мальчика. Спасаясь от разъяренного отца, подросток выпрыгнул из окна второго этажа своего дома. Бегущего по улице полураздетого ребенка увидели прохожие. Сейчас мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. Отец ребенка задержан полицией. Сообщается, что ранее на учете в органах внутренних дел семья не состояла.
https://ria.ru/20200219/1564975296.html
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происшествия, россия, калининград, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининград, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининграде СК займется делом о жестоком избиении ребенка отцом
В Калининграде СК займется делом о жестоком избиении двенадцатилетнего ребенка отцом
КАЛИНИНГРАД, 24 янв - РИА Новости.
Калининградский Следственный комитет ходатайствует о передаче в свое производство уголовных дел о жестоком обращении отца с подростком, из-за чего школьник выпрыгнул из окна второго этажа своего дома, а затем оказался в больнице, сообщили
РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Полицией Калининграда
возбуждено сразу два уголовных дела за жестокое обращение с сыном в отношении 33-летнего гражданина Таджикистана
: по ст. 156 УК РФ
"Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а также по п. В ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
СК сообщил, что ходатайствует о передаче уголовных дел в свое производство. "Решение ходатайствовать перед прокуратурой о передаче в свое производство указанного уголовного дела принято следствием в связи со значительным общественным резонансом, а также учитывая тот факт, что затронуты интересы несовершеннолетнего", - пояснили в пресс-службе СУСК по региону.
В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что ведомство контролирует ход расследования и собирается оценить исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Ранее следствие установило, что подозреваемый сначала кинул в лицо своему 12-летнему сыну пульт от телевизора, а затем нанес ему около двадцати ударов шнуром по спине, после чего нагрел столовую ложку на плите и приложил к руке мальчика. Спасаясь от разъяренного отца, подросток выпрыгнул из окна второго этажа своего дома. Бегущего по улице полураздетого ребенка увидели прохожие.
Сейчас мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. Отец ребенка задержан полицией. Сообщается, что ранее на учете в органах внутренних дел семья не состояла.