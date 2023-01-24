https://ria.ru/20230124/italiya-1847185366.html

В Италии одобрили декрет о продолжении военной помощи Украине в 2023 году

В Италии одобрили декрет о продолжении военной помощи Украине в 2023 году - РИА Новости, 24.01.2023

В Италии одобрили декрет о продолжении военной помощи Украине в 2023 году

Палата депутатов Италии во вторник одобрила правительственный декрет, который предусматривает продолжение помощи Украине в 2023 году, включая поставки... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:39

2023-01-24T19:39

2023-01-24T19:39

специальная военная операция на украине

в мире

джузеппе конте

марио драги

антонио таяни

италия

украина

движение 5 звезд

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РИМ, 24 янв – РИА Новости. Палата депутатов Италии во вторник одобрила правительственный декрет, который предусматривает продолжение помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Трансляция голосования велась на Youtube-канале нижней палаты парламента. В поддержку декрета, предусматривающего "продление срока действия разрешения на передачу военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины", высказались 215 депутатов. Против проголосовали 46 парламентариев. Среди выступивших против безусловного продолжения поставок вооружения Киеву оказались представители оппозиционного "Движения 5 звезд" и фракции "Альянс зеленых и левых". Одновременно депутаты отклонили резолюции этих политических сил, где содержалось требование к правительству докладывать и выносить на обсуждение в парламент каждую новую поставку помощи Киеву. Лидер "Движения", экс-премьер Джузеппе Конте накануне подтвердил позицию против новых партий оружия, заявив, что "подобная эскалация не ведет ни к какому выходу". По его словам, Италия уже внесла свой вклад в поддержку Украины, но "сейчас должна быть в первом ряду для внесения своего вклада в дипломатическое разрешение". Двумя неделями ранее за законопроект проголосовал сенат, таким образом, нынешнее голосование придает документу окончательный статус закона. Совет министров принял его в начале декабря. Сейчас правительство Италии готовит шестой пакет военной помощи Киеву. В него, как ожидается, войдет современная система ПВО среднего радиуса действия Samp/T, которую запрашивают украинские власти. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во вторник заявил, что принятие шестого пакета вооружений является вопросом ближайших недель. В марте прошлого года парламент Италии одобрил первый правительственный декрет, который предусматривал предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений до конца 2022 года. Чтобы провести через сенат этот документ, вызвавший неоднозначные оценки общественности и ряда парламентариев, бывшему правительству Марио Драги пришлось увязать его одобрение с голосованием о доверии кабинету министров. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. В воскресенье вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро.

https://ria.ru/20230124/tanki-1847173405.html

https://ria.ru/20230124/ssha-1847169602.html

италия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джузеппе конте, марио драги, антонио таяни, италия, украина, движение 5 звезд, киев