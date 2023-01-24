Рейтинг@Mail.ru
Посол в Риге заявил, что власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230124/isteriya-1847076716.html
Посол в Риге заявил, что власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию
Посол в Риге заявил, что власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию - РИА Новости, 24.01.2023
Посол в Риге заявил, что власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию
Власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию и выставляют Россию агрессивным соседом, но при этом понимают, что "никакого вторжения" не будет, заявил посол РФ РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:38
2023-01-24T14:42
в мире
михаил ванин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
латвия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730283780_0:80:3070:1806_1920x0_80_0_0_b57e9f636444cc1195c0d2146c5d8f85.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию и выставляют Россию агрессивным соседом, но при этом понимают, что "никакого вторжения" не будет, заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин. "Они (власти Латвии), конечно, не боятся, потому что они понимают, что никакого вторжения не будет. Но нагнетание такой истерии – это, что называется, линия, которую они постоянно проводят. Возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом", - заявил Ванин в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1". Кроме того, это "попытка поддержать ту линию, которую проводят их соседи - Эстония, Литва и Польша, чтобы Украина получила как можно больше западного оружия", добавил он. Ранее Латвия потребовала, чтобы российский посол Михаил Ванин покинул республику до 24 февраля, в этот же срок Россию покинет латвийский посол Марис Риекстиньш, говорится в заявлении латвийского МИД. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/latviya-1847075450.html
https://ria.ru/20230123/vooruzhenie-1846927614.html
россия
латвия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730283780_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f8673ae5faf8a3a4ae5c630603396ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил ванин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, латвия, украина, нато
В мире, Михаил Ванин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Латвия, Украина, НАТО
14:38 24.01.2023 (обновлено: 14:42 24.01.2023)
 
Посол в Риге заявил, что власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию

Посол в Риге Ванин: власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль посольства Латвии у здания МИД России
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию и выставляют Россию агрессивным соседом, но при этом понимают, что "никакого вторжения" не будет, заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин.
"Они (власти Латвии), конечно, не боятся, потому что они понимают, что никакого вторжения не будет. Но нагнетание такой истерии – это, что называется, линия, которую они постоянно проводят. Возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом", - заявил Ванин в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 14:33
МИД России пообещал ответ на понижение Латвией уровня дипотношений
Кроме того, это "попытка поддержать ту линию, которую проводят их соседи - Эстония, Литва и Польша, чтобы Украина получила как можно больше западного оружия", добавил он.
Ранее Латвия потребовала, чтобы российский посол Михаил Ванин покинул республику до 24 февраля, в этот же срок Россию покинет латвийский посол Марис Риекстиньш, говорится в заявлении латвийского МИД.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 20:41
Латвия продолжит закупки вооружения, несмотря на отсутствие военных угроз
 
В миреМихаил ВанинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияЛатвияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала