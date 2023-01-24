https://ria.ru/20230124/isteriya-1847076716.html

Посол в Риге заявил, что власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию

Посол в Риге заявил, что власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию - РИА Новости, 24.01.2023

Посол в Риге заявил, что власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию

Власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию и выставляют Россию агрессивным соседом, но при этом понимают, что "никакого вторжения" не будет, заявил посол РФ РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:38

2023-01-24T14:38

2023-01-24T14:42

в мире

михаил ванин

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

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нато

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию и выставляют Россию агрессивным соседом, но при этом понимают, что "никакого вторжения" не будет, заявил посол РФ в Латвии Михаил Ванин. "Они (власти Латвии), конечно, не боятся, потому что они понимают, что никакого вторжения не будет. Но нагнетание такой истерии – это, что называется, линия, которую они постоянно проводят. Возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом", - заявил Ванин в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1". Кроме того, это "попытка поддержать ту линию, которую проводят их соседи - Эстония, Литва и Польша, чтобы Украина получила как можно больше западного оружия", добавил он. Ранее Латвия потребовала, чтобы российский посол Михаил Ванин покинул республику до 24 февраля, в этот же срок Россию покинет латвийский посол Марис Риекстиньш, говорится в заявлении латвийского МИД. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/latviya-1847075450.html

https://ria.ru/20230123/vooruzhenie-1846927614.html

россия

латвия

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в мире, михаил ванин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, латвия, украина, нато