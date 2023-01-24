https://ria.ru/20230124/iran-1846991120.html
Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании
Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании - РИА Новости, 24.01.2023
Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании
Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:58
2023-01-24T09:58
2023-01-24T09:58
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иран
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани. "Действия Евросоюза и Британии являются признаком их умственной неспособности должным образом понять реалии современного Ирана, а также их замешательства в отношении власти в нашей стране. Вскоре Иран объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма в Евросоюзе и Англии", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. Накануне ЕС опубликовал новый пакет персональных санкций в отношении Ирана, включив в него 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране. В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики. Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Европарламент 18 января одобрил резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций.
https://ria.ru/20230122/ksir-1846605664.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, великобритания, евросоюз, санкции, мид ирана
В мире, Иран, Великобритания, Евросоюз, Санкции, МИД Ирана
Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании
Представитель МИД Канаани: Иран в ближайшее время введет санкции против ЕС и Британии
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости.
Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании, заявил
во вторник официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани.
"Действия Евросоюза и Британии являются признаком их умственной неспособности должным образом понять реалии современного Ирана, а также их замешательства в отношении власти в нашей стране. Вскоре Иран объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма в Евросоюзе и Англии", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Накануне ЕС опубликовал новый пакет персональных санкций в отношении Ирана, включив в него 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране.
В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики. Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
Европарламент 18 января одобрил резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций.