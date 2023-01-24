https://ria.ru/20230124/iran-1846991120.html

Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании

Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании - РИА Новости, 24.01.2023

Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании

Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T09:58

2023-01-24T09:58

2023-01-24T09:58

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мид ирана

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани. "Действия Евросоюза и Британии являются признаком их умственной неспособности должным образом понять реалии современного Ирана, а также их замешательства в отношении власти в нашей стране. Вскоре Иран объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма в Евросоюзе и Англии", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. Накануне ЕС опубликовал новый пакет персональных санкций в отношении Ирана, включив в него 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране. В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики. Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Европарламент 18 января одобрил резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций.

https://ria.ru/20230122/ksir-1846605664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, великобритания, евросоюз, санкции, мид ирана