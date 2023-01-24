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Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании - РИА Новости, 24.01.2023
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Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании
Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании - РИА Новости, 24.01.2023
Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании
Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:58
2023-01-24T09:58
в мире
иран
великобритания
евросоюз
санкции
мид ирана
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани. "Действия Евросоюза и Британии являются признаком их умственной неспособности должным образом понять реалии современного Ирана, а также их замешательства в отношении власти в нашей стране. Вскоре Иран объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма в Евросоюзе и Англии", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана. Накануне ЕС опубликовал новый пакет персональных санкций в отношении Ирана, включив в него 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране. В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики. Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Европарламент 18 января одобрил резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций.
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в мире, иран, великобритания, евросоюз, санкции, мид ирана
В мире, Иран, Великобритания, Евросоюз, Санкции, МИД Ирана
09:58 24.01.2023
 
Иран анонсировал ответные санкции против ЕС и Великобритании

Представитель МИД Канаани: Иран в ближайшее время введет санкции против ЕС и Британии

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Иранская сторона в ближайшее время введет ответные санкции против Евросоюза и Великобритании, заявил во вторник официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани.
"Действия Евросоюза и Британии являются признаком их умственной неспособности должным образом понять реалии современного Ирана, а также их замешательства в отношении власти в нашей стране. Вскоре Иран объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма в Евросоюзе и Англии", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Накануне ЕС опубликовал новый пакет персональных санкций в отношении Ирана, включив в него 18 физлиц и 19 организаций, которые в ЕС считают причастными к подавлению протестов в стране.
В частности, в санкционном списке фигурирует министр по делам спорта и молодежи Ирана Хамид Саджади. Также в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики. Среди организаций фигурируют региональные отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
Европарламент 18 января одобрил резолюцию, призывающую руководство ЕС включить КСИР в список террористических организаций.
Корпус стражей исламской революции во время парада в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:02
В Иране предупредили ЕС о последствиях перед объявлением КСИР террористами
 
В миреИранВеликобританияЕвросоюзСанкцииМИД Ирана
 
 
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