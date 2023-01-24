https://ria.ru/20230124/ilovaysk-1846966581.html

Украинские войска обстреляли Иловайск

Украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 24.01.2023

Украинские войска обстреляли Иловайск

Украинские войска дважды менее чем за десять минут обстреляли Иловайск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T06:41

2023-01-24T06:41

2023-01-24T13:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

иловайск

украина

сцкк

россия

рсзо himars

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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские войска дважды менее чем за десять минут обстреляли Иловайск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 4:02 ВСУ выпустили по городу четыре снаряда из РСЗО.Второй обстрел последовал через восемь минут.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230124/svd-1846965492.html

донецкая народная республика

иловайск

украина

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происшествия, донецкая народная республика, иловайск, украина, сцкк, россия, рсзо himars