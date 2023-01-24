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Украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/ilovaysk-1846966581.html
Украинские войска обстреляли Иловайск
Украинские войска обстреляли Иловайск - РИА Новости, 24.01.2023
Украинские войска обстреляли Иловайск
Украинские войска дважды менее чем за десять минут обстреляли Иловайск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T06:41
2023-01-24T13:38
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
иловайск
украина
сцкк
россия
рсзо himars
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские войска дважды менее чем за десять минут обстреляли Иловайск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 4:02 ВСУ выпустили по городу четыре снаряда из РСЗО.Второй обстрел последовал через восемь минут.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230124/svd-1846965492.html
донецкая народная республика
иловайск
украина
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происшествия, донецкая народная республика, иловайск, украина, сцкк, россия, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Иловайск, Украина, СЦКК, Россия, РСЗО HIMARS
06:41 24.01.2023 (обновлено: 13:38 24.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Иловайск

Украинские войска выпустили по Иловайску три ракеты из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска. 24 января 2023
Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска. 24 января 2023 - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска. 24 января 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские войска дважды менее чем за десять минут обстреляли Иловайск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 4:02 ВСУ выпустили по городу четыре снаряда из РСЗО.
Семь ракет за восемь минут: украинские войска обстреляли Иловайск
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

Сотрудник СЦКК ДНР фиксирует последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
1 из 12

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

Мужчины заклеивают окна пленкой, поврежденные в результате обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
2 из 12

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

Разрушенное здание после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
3 из 12

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

Женщина убирается в здании после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
4 из 12

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

Женщина убирает осколки после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
5 из 12

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
6 из 12

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
7 из 12

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Последствия обстрела Иловайска.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
8 из 12

Последствия обстрела Иловайска.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

Последствия обстрела со стороны украинских войск железнодорожной станции Иловайска
9 из 12

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

Электрики восстанавливают линию электропередачи после обстрела со стороны украинских войск в Иловайске
10 из 12

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

Женщина убирает осколки стекла после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
11 из 12

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

Женщина убирает осколки стекла в одном из зданий после обстрела со стороны украинских войск Иловайска
12 из 12

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 12

ВСУ атаковали Иловайск дважды менее чем за десять минут.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 12

По городу выпустили семь ракет из РСЗО, три из которых — из HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 12

Первый обстрел был зафиксирован в 4:02, когда прилетело четыре снаряда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 12

В 4:10 ВСУ выпустили по Иловайску еще три ракеты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 12

Женщина убирает осколки после обстрела Иловайска со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 12

При обстреле пострадали двое сотрудников локомотивного депо.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Повреждена железнодорожная инфраструктура.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 12

Последствия обстрела Иловайска.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 12

Железнодорожная станция Иловайска после ракетной атаки со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 12

Восстановление линии электропередачи в Иловайске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
11 из 12

Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. Здесь находится крупный железнодорожный узел.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
12 из 12

С 2014 года город контролируется Донецкой Народной Республикой.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Второй обстрел последовал через восемь минут.

"Выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", — уточняется в публикации.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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