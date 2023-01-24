https://ria.ru/20230124/gruppirovki-1847061523.html
Россия может создать спутниковые группировки с дружественными странами
Россия может создать спутниковые группировки с дружественными странами - РИА Новости, 24.01.2023
Россия может создать спутниковые группировки с дружественными странами
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что собирается предложить дружественным странам создание международных многоспутниковых группировок. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:41
2023-01-24T13:41
2023-01-24T13:41
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что собирается предложить дружественным странам создание международных многоспутниковых группировок. По его словам, такие группировки помогли бы серьезно экономить средства и работали бы в "интересах всех стран, дружественных". Борисов добавил, что во второй половине февраля планирует поездку в Китай, где собирается встретиться с руководством Китайской национальной космической администрации. "Надеюсь, что после моей поездки мы выйдем на новый уровень взаимодействия в создании многоспутниковых систем", - отметил гендиректор "Роскосмоса".
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Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Москва, Китай, Роскосмос
Россия может создать спутниковые группировки с дружественными странами
Борисов хочет предложить дружественным странам создание общих спутниковых группировок
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что собирается предложить дружественным странам создание международных многоспутниковых группировок.
"Может быть, когда-нибудь, это моя идея такая есть, я могу ее предложить своим коллегам, не знаю, как они откликнутся, о создании международных космических группировок", - сказал Борисов на пленарном заседании Королевских чтений в Москве.
По его словам, такие группировки помогли бы серьезно экономить средства и работали бы в "интересах всех стран, дружественных".
Борисов добавил, что во второй половине февраля планирует поездку в Китай, где собирается встретиться с руководством Китайской национальной космической администрации.
"Надеюсь, что после моей поездки мы выйдем на новый уровень взаимодействия в создании многоспутниковых систем", - отметил гендиректор "Роскосмоса".