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Россия может создать спутниковые группировки с дружественными странами - РИА Новости, 24.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230124/gruppirovki-1847061523.html
Россия может создать спутниковые группировки с дружественными странами
Россия может создать спутниковые группировки с дружественными странами - РИА Новости, 24.01.2023
Россия может создать спутниковые группировки с дружественными странами
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что собирается предложить дружественным странам создание международных многоспутниковых группировок. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:41
2023-01-24T13:41
наука
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
россия
москва
китай
роскосмос
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что собирается предложить дружественным странам создание международных многоспутниковых группировок. По его словам, такие группировки помогли бы серьезно экономить средства и работали бы в "интересах всех стран, дружественных". Борисов добавил, что во второй половине февраля планирует поездку в Китай, где собирается встретиться с руководством Китайской национальной космической администрации. "Надеюсь, что после моей поездки мы выйдем на новый уровень взаимодействия в создании многоспутниковых систем", - отметил гендиректор "Роскосмоса".
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), россия, москва, китай, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Россия, Москва, Китай, Роскосмос
13:41 24.01.2023
 
Россия может создать спутниковые группировки с дружественными странами

Борисов хочет предложить дружественным странам создание общих спутниковых группировок

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что собирается предложить дружественным странам создание международных многоспутниковых группировок.
"Может быть, когда-нибудь, это моя идея такая есть, я могу ее предложить своим коллегам, не знаю, как они откликнутся, о создании международных космических группировок", - сказал Борисов на пленарном заседании Королевских чтений в Москве.
По его словам, такие группировки помогли бы серьезно экономить средства и работали бы в "интересах всех стран, дружественных".
Борисов добавил, что во второй половине февраля планирует поездку в Китай, где собирается встретиться с руководством Китайской национальной космической администрации.
"Надеюсь, что после моей поездки мы выйдем на новый уровень взаимодействия в создании многоспутниковых систем", - отметил гендиректор "Роскосмоса".
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
13:01Наука
Борисов рассказал о развертывании российской орбитальной станции
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)РоссияМоскваКитайРоскосмос
 
 
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