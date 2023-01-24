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В Госдуме разъяснили предложенные поправки о проезде через границу
В Госдуме разъяснили предложенные поправки о проезде через границу - РИА Новости, 24.01.2023
В Госдуме разъяснили предложенные поправки о проезде через границу
Обязанность резервировать дату и время пересечения границы касается только грузовиков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту Евгений... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T11:51
2023-01-24T11:51
2023-01-24T14:29
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Обязанность резервировать дату и время пересечения границы касается только грузовиков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.Документ с подготовленными Москвичевым поправками к закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России" появился в базе данных Госдумы накануне, но сегодня утром оттуда исчез.Речь в законопроекте шла о том, что российские и иностранные перевозчики, граждане России, других стран, лица без гражданства и прочие автовладельцы должны заранее бронировать дату и время, если они собираются переезжать через государственную границу на авто. Порядок должен быть установлен правительством и предусматривать саму процедуру резервирования даты, перечень документов для этого, а также оборудование соответствующих пунктов контроля.
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общество, авто, евгений москвичев, госдума рф, новости - туризм
Общество, Авто, Евгений Москвичев, Госдума РФ, Туризм, Новости - Туризм
11:51 24.01.2023 (обновлено: 14:29 24.01.2023)
В Госдуме разъяснили предложенные поправки о проезде через границу
Глава комитета ГД Москвичев: бронирование даты пересечения границы касается грузовиков
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Обязанность резервировать дату и время пересечения границы касается только грузовиков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
"Проект говорит о коммерческих перевозках грузовым транспортом", — сказал он.
Документ с подготовленными Москвичевым поправками к закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России" появился в базе данных Госдумы накануне, но сегодня утром оттуда исчез.
Речь в законопроекте шла о том, что российские и иностранные перевозчики, граждане России, других стран, лица без гражданства и прочие автовладельцы должны заранее бронировать дату и время, если они собираются переезжать через государственную границу на авто. Порядок должен быть установлен правительством и предусматривать саму процедуру резервирования даты, перечень документов для этого, а также оборудование соответствующих пунктов контроля.