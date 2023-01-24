https://ria.ru/20230124/granitsa-1847022041.html

В Госдуме разъяснили предложенные поправки о проезде через границу

В Госдуме разъяснили предложенные поправки о проезде через границу - РИА Новости, 24.01.2023

В Госдуме разъяснили предложенные поправки о проезде через границу

Обязанность резервировать дату и время пересечения границы касается только грузовиков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту Евгений... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T11:51

2023-01-24T11:51

2023-01-24T14:29

общество

авто

евгений москвичев

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Обязанность резервировать дату и время пересечения границы касается только грузовиков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.Документ с подготовленными Москвичевым поправками к закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России" появился в базе данных Госдумы накануне, но сегодня утром оттуда исчез.Речь в законопроекте шла о том, что российские и иностранные перевозчики, граждане России, других стран, лица без гражданства и прочие автовладельцы должны заранее бронировать дату и время, если они собираются переезжать через государственную границу на авто. Порядок должен быть установлен правительством и предусматривать саму процедуру резервирования даты, перечень документов для этого, а также оборудование соответствующих пунктов контроля.

https://ria.ru/20230118/kazakhstan-1845724905.html

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общество, авто, евгений москвичев, госдума рф, новости - туризм